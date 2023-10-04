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Военный Фокус Российско-украинская война

"Смотрим в глаза смерти, чтобы отвлечь ее внимание": на фронте погиб музыкант Андрей Чепиль

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура
Фото: Соцсети | В своем последнем посте Андрей Чепиль призвал украинцев вступать в ряды ВСУ

Мужчина был мобилизован в 2022 году и служил в бригаде "Магура". К его телу четыре недели не могли добраться сослуживцы, еще два месяца длилась идентификация.

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Украина потеряла музыканта и бойца бригады "Магура". Во время штурма на Запорожском направлении погиб Андрей "Крис" Чепиль. Деталями поделились на сайте украинской скаутской организации "Пласт".

Чепиль получил среднее и высшее образование в Ивано-Франковске. Он окончил музыкальную школу по классу кларнета и получил диплом инженера-механика газопроводов. Также он — магистр по специальности "Публичное управление и администрирование". Участвовал в Революции достоинства, был музыкантом, саксофонистом и вокалистом.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля
Фото: Соцсети

Украинец прошел срочную службу в военном оркестре. Он был участником кавер-групп Frisson Band и Smerichka, а также трембитарем в фольк-группе "КораЛЛі". В 2021 году Чепиль женился на музыкантке Богдане Кинаш.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля с женой
Фото: Соцсети

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины, мужчину мобилизовали. Он участвовал в боях в Харьковской области, в частности вблизи Изюма и Купянска. Воин служил пулеметчиком в одном из подразделений ВСУ.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля
Фото: Соцсети

Впоследствии музыкант сам перевелся в 47 отдельную механизированную бригаду "Магура". Он ездил на специализированные военные учения в Германию, где учился управлять БМП Bradley. Был главным сержантом взвода и командиром боевой машины, выполнял обязанности командира взвода.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля
Фото: Соцсети

28 июня "Крис" погиб. Это произошло во время штурма позиций ВС РФ вблизи села Работино в Запорожской области. Кроме него жизни потеряли еще трое бойцов.

"Второй группе не удалось забрать сразу тела погибших из-за плотного огня. Это удалось сделать только через четыре недели, когда линия боевых столкновений была отодвинута в сторону врага. Боевые побратимы рискуя жизнью, забрали остатки тел, которые в конце июля были отданы на ДНК экспертизу", — рассказали в "Пласте".

Более двух месяцев генетическая экспертиза устанавливала, совпадает ли ДНК. По ее результатам, остатки тела все же принадлежали Чепилю.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля
Фото: Соцсети

Последняя публикация в соцсетях погибшего бойца была сделана 18 июня. В ней музыкант призвал украинцев "найти свое качественное место в общей титанической работе на ВСУ". Он раскритиковал тех, кто критикует темпы контрнаступления, предложив таким людям присоединиться к защитникам.

"Мы смотрим в глаза смерти, чтобы отвлечь ее внимание. Чтобы она не заглядывала на наших родных и близких", — писал воин.

Андрей Чепиль, Крис, Андрей Крис Чепиль, Крис Магура Fullscreen
Фото Андрея "Криса" Чепиля
Фото: Соцсети

Напомним, 12 сентября стало известно о гибели бойца 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Боец был известен благодаря интервью, в котором заявлял, что "реально не боится смерти".

Ранее, 19 августа, стало известно о гибели на фронте известного украинского актера Алексея Хильского. Его знают по ролям в сериалах "Нюхач" и "Крепостная".