"Смотрим в глаза смерти, чтобы отвлечь ее внимание": на фронте погиб музыкант Андрей Чепиль

Мужчина был мобилизован в 2022 году и служил в бригаде "Магура". К его телу четыре недели не могли добраться сослуживцы, еще два месяца длилась идентификация.

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Украина потеряла музыканта и бойца бригады "Магура". Во время штурма на Запорожском направлении погиб Андрей "Крис" Чепиль. Деталями поделились на сайте украинской скаутской организации "Пласт".

Чепиль получил среднее и высшее образование в Ивано-Франковске. Он окончил музыкальную школу по классу кларнета и получил диплом инженера-механика газопроводов. Также он — магистр по специальности "Публичное управление и администрирование". Участвовал в Революции достоинства, был музыкантом, саксофонистом и вокалистом.

Фото Андрея "Криса" Чепиля Фото: Соцсети

Украинец прошел срочную службу в военном оркестре. Он был участником кавер-групп Frisson Band и Smerichka, а также трембитарем в фольк-группе "КораЛЛі". В 2021 году Чепиль женился на музыкантке Богдане Кинаш.

Фото Андрея "Криса" Чепиля с женой Фото: Соцсети

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины, мужчину мобилизовали. Он участвовал в боях в Харьковской области, в частности вблизи Изюма и Купянска. Воин служил пулеметчиком в одном из подразделений ВСУ.

Фото Андрея "Криса" Чепиля Фото: Соцсети

Впоследствии музыкант сам перевелся в 47 отдельную механизированную бригаду "Магура". Он ездил на специализированные военные учения в Германию, где учился управлять БМП Bradley. Был главным сержантом взвода и командиром боевой машины, выполнял обязанности командира взвода.

Фото Андрея "Криса" Чепиля Фото: Соцсети

28 июня "Крис" погиб. Это произошло во время штурма позиций ВС РФ вблизи села Работино в Запорожской области. Кроме него жизни потеряли еще трое бойцов.

"Второй группе не удалось забрать сразу тела погибших из-за плотного огня. Это удалось сделать только через четыре недели, когда линия боевых столкновений была отодвинута в сторону врага. Боевые побратимы рискуя жизнью, забрали остатки тел, которые в конце июля были отданы на ДНК экспертизу", — рассказали в "Пласте".

Более двух месяцев генетическая экспертиза устанавливала, совпадает ли ДНК. По ее результатам, остатки тела все же принадлежали Чепилю.

Фото Андрея "Криса" Чепиля Фото: Соцсети

Последняя публикация в соцсетях погибшего бойца была сделана 18 июня. В ней музыкант призвал украинцев "найти свое качественное место в общей титанической работе на ВСУ". Он раскритиковал тех, кто критикует темпы контрнаступления, предложив таким людям присоединиться к защитникам.

"Мы смотрим в глаза смерти, чтобы отвлечь ее внимание. Чтобы она не заглядывала на наших родных и близких", — писал воин.

Фото Андрея "Криса" Чепиля Фото: Соцсети

Напомним, 12 сентября стало известно о гибели бойца 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". Боец был известен благодаря интервью, в котором заявлял, что "реально не боится смерти".

Ранее, 19 августа, стало известно о гибели на фронте известного украинского актера Алексея Хильского. Его знают по ролям в сериалах "Нюхач" и "Крепостная".