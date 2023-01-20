"Бригада прорыва": какие задачи будут выполнять бойцы из 47 ОМБр "Магура" (фото)

Главный мастер сержант Валерий Маркус говорит, что бригада появилась из штурмового батальона, поэтому и нынешние задачи будут вытекать из назначения батальона.

Related video

В Украине сформировалась 47-я отдельная механизированная бригада "Магура", которая сначала была штурмовым батальоном, а затем полком. Боец Иван "Бексид" Шаламага рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" о задачах бойцов.

25-летний капитан ВСУ стал самым младшим командиром полка в истории украинской армии. Теперь он занимает должность заместителя командира 47-й бригады.

Как появилась 47-я бригада "Магура"

Сперва "Бексид" выполнял задачи в 30-й бригаде, где воевал против ВС РФ на Светлодарском направлении. Именно благодаря успешным действиям капитану ВСУ поставили задачу создать отдельный штурмовой батальон. Службу он проходил вместе с Валерием Маркусом, которому предложил стать главным сержантом в 47-й батальоне.

[ + – ] Иван "Бексид" Шаламага

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный увидел набор добровольцев в новый батальон и не только поддержал идею, но пообещал вывести батальон на новый уровень. Уже в июне их отправили на Углерское направление. Там бойцы получили задачу — взять штурмом район Углегорской ТЭЦ.

"Я человек военный. Стоит задача выполнять – выполняем. В стране война и задача командира – организовать работу. Мы сразу начали восстанавливать участок. Всего за двое суток отбросили врага на четыре километра. Был приятно удивлен, как четко все сработали. Мотивация людей показала свои результаты", — рассказал Иван Шаламага.

После этой операции Залужный издал приказ расширить полк до бригады. За три месяца этого удалось достичь. В ходе сборов средств на современное оружие полк решили расширить до бригады. Командиром назначили Александра Сака с позывным "Стафф".

[ + – ] Александр Сак "Стафф"

Какие задачи будет выполнять 47-я бригада

Личный состав новой бригады занимается боевой подготовкой в Украине и Европе. У бойцов появляются образцы современного оружия.

"Наша бригада сформировалась как бригада прорыва. Деталей мы не раскрываем, но сценарий нашего применения исходит из слова – прорыв", — рассказал мастер сержант Валерий Маркус.

Напомним, 15 ноября в Украине появилась 47-я бригада ВСУ, был завершен весь бюрократический процесс.

13 января стало известно, что бойцы 47-й бригады имеют на вооружении винтовки М16 и FN FNC наряду с обычными АК.