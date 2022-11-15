В Украине появилась новая 47-я бригада: что известно (фото)

Валерий Маркус отрапортовал, что все бюрократические процедуры расширения пройдены. Впереди дооснащение вооружением и возвращение на фронт.

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В Вооруженных силах 47-й штурмовой полк расширили до уровня бригады. Об этом сообщает один из инициаторов ее создания главный мастер-сержант Валерий Маркус.

Бюрократические процедуры для расширения до уровня бригады завершены. Теперь в короткие сроки военные получат вооружение и технику. После этого бойцы вернутся на фронт в новом статусе.

Что известно о создании 47-й бригады?

В апреле Валерий Маркус стал одним из инициаторов формирования 47-го отдельного батальона. Средства на вооружение собирались при помощи волонтеров. 28 июня было принято расширять батальон до уровня отдельного штурмового полка. Организационную структуру бойцы согласовывали с Генштабом. Также были согласованы вопросы вооружение и должности.

Чтобы стать частью полка нужно было соответствовать ряду условий:

способность к самообразованию

ответственность

инициативность

соблюдение субординации

знание украинского

высокая физическая подготовка

В ходе формирования полка 10 октября состоялась встреча с главнокомандующим ВСУ генералом Залужным.

[ + – ] Валерий Маркус и Валерий Залужный

По ее результатам было принято решение, что полк будет получать натовское вооружение, включая стрелковое оружие. Собранные средства усилиями волонтеров будут потрачены на более специфическое вооружение, в частности, на снайперские комплексы и средства защиты.

13 октября Маркус сообщил, что полк расширяют до уровня бригады. И на данный момент бойцы проходят оснащение и обучение. При этом медицину бойцы изучают по протоколу M.A.R.C.H — это алгоритм действий и оказываемое домедицинской помощи в боевых условиях.

Напомним, 10 июня в 47-й батальоне были первые потери. Владимир Кот и Сергей Савкевич погибли при выполнении боевого задания.

Ранее сообщалось, что морпехи РФ понесли за два дня в Украине больше потерь, чем за всю первую Чеченскую войну.