В Україні з'явилася нова 47-а бригада: що відомо (фото)

Валерій Маркус відрапортував, що всі бюрократичні процедури розширення пройдено. Попереду дооснащення озброєнням і повернення на фронт.

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У Збройних силах 47-й штурмовий полк розширили до рівня бригади. Про це повідомляє один з ініціаторів її створення головний майстер-сержант Валерій Маркус.

Бюрократичні процедури розширення рівня бригади завершено. Тепер у короткий термін військові отримають озброєння і техніку. Після цього бійці повернуться на фронт у новому статусі.

Що відомо про створення 47-ї бригади?

У квітні Валерій Маркус став одним з ініціаторів формування 47-го окремого батальйону. Кошти на озброєння збиралися за допомогою волонтерів. 28 червня було ухвалено розширювати батальйон рівня окремого штурмового полку. Організаційну структуру бійці узгоджували з Генштабом. Також було узгоджено питання озброєння та посади.

Щоб стати частиною полку, потрібно було відповідати низці умов:

здатність до самоосвіти;

відповідальність;

ініціативність;

дотримання субординації;

знання української;

висока фізична підготовка.

У процесі формування полку 10 жовтня відбулася зустріч із головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним.

[ + – ] Валерій Маркус і Валерій Залужний

За її результатами було ухвалено рішення, що полк отримуватиме натовське озброєння, враховуючи стрілецьку зброю. Зібрані кошти зусиллями волонтерів будуть витрачені на більш специфічне озброєння, зокрема на снайперські комплекси та засоби захисту.

13 жовтня Маркус повідомив, що полк розширюють до рівня бригади. І зараз бійці проходять оснащення і навчання. При цьому медицину бійці вивчають за протоколом MARCH — це алгоритм дій і надання домедичної допомоги в бойових умовах.

Нагадаємо, 10 червня у 47-му батальйоні були перші втрати. Володимир Кіт і Сергій Савкевич загинули під час виконання бойового завдання.

Раніше повідомлялося, що морпіхи РФ зазнали за два дні в Україні більше втрат, аніж за всю першу Чеченську війну.