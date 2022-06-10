47-й окремий батальйон ЗСУ, створений за участю Маркуса, зазнав перших втрат
Військові Володимир Кіт та Сергій Савкевич загинули під час виконання бойового завдання.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У 47-му окремому батальйоні Збройних сил України з'явилися перші втрати. Під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців. Про це повідомляють у телеграм-каналі батальйону.
9 червня під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу старший сержант Кіт Володимир Володимирович та штаб-сержант Савкевич Сергій Юрійович.
Зазначається, що в загиблого Володимира залишилося дві доньки.
47-й окремий батальйон створювався за активної участі ветеранів АТО та автора книги "Сліди на дорозі" Валерія Маркуса. На потреби батальйону зібрали 43 млн гривень для закупівлі необхідного обладнання та екіпірування бійцям.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що щодня на фронті гине до ста бійців, проте головна мета України — перемогти Росію. За даними Генштабу, українська авіація знищила склади ЗС РФ у Херсонській області.