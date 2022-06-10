47-й окремий батальйон ЗСУ, створений за участю Маркуса, зазнав перших втрат

Військові Володимир Кіт та Сергій Савкевич загинули під час виконання бойового завдання.

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У 47-му окремому батальйоні Збройних сил України з'явилися перші втрати. Під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців. Про це повідомляють у телеграм-каналі батальйону.

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9 червня під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу старший сержант Кіт Володимир Володимирович та штаб-сержант Савкевич Сергій Юрійович.

Зазначається, що в загиблого Володимира залишилося дві доньки.

47-й окремий батальйон створювався за активної участі ветеранів АТО та автора книги "Сліди на дорозі" Валерія Маркуса. На потреби батальйону зібрали 43 млн гривень для закупівлі необхідного обладнання та екіпірування бійцям.

[ + – ] Валерій Маркус один із ініціаторів створення 47-го батальйону

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що щодня на фронті гине до ста бійців, проте головна мета України — перемогти Росію. За даними Генштабу, українська авіація знищила склади ЗС РФ у Херсонській області.