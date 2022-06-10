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Военный Фокус Российско-украинская война

47-й отдельный батальон ВСУ, созданный при участии Маркуса, понес первые потери

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потери 47 батальон
Погибшие бойцы Кот и Савкевич

Военные Владимир Кот и Сергей Савкевич погибли при выполнили при выполнении боевого задания.

В 47-й отдельном батальоне Вооруженных сил Украины появились первые потери. Во время выполнения боевого задания погибло двое бойцов. Об этом сообщается в телеграм-канале батальона.

9 июня во время выполнения боевой задачи погиб командир разведывательного взвода старший сержант Кот Владимир Владимирович и штаб-сержант Савкевич Сергей Юриевич.

Отмечается, что у погибшего Владимира осталось две дочери.

47-й отдельный батальон создавался при активном участии ветеране АТО и автора книги "Следы на дороге" Валерия Маркуса. На нужды батальона было собрано 43 млн гривен для закупки необходимого оборудования и экипировки бойцам.

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Валерий Маркус один из инициаторов создания 47-го батальона

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что каждый день на фронте гибнет до ста бойцов, однако главная цель Украины — победить Россию. По данным Генштаба, украинская авиация уничтожила склады ВС РФ в Херсонской области.