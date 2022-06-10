Украинская авиация уничтожила боевую технику и склады ВС РФ в Херсонской области, — Генштаб

Оккупационные формирования, по данным ведомства, продолжают массово отказываться участвовать в боевых действиях против ВСУ из-за больших потерь.

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Украинская авиация нанесла нанесла авиаудары по местам скопления вражеской техники и складам с боеприпасами ВС РФ в Херсонской области. Свежую утреннюю сводку публикует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях Беларусь перебросила к границе подразделения специальной бригады внутренних войск, которые подчиняются МВД. На Сиверском направлении из минометов обстреляли Середина-Буду, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении в боевых действиях задействованы 30 батальонных тактических групп. Оккупанты целенаправленно ведут огонь по позициям ВСУ с целью недопущения выхода украинской армии к государственной границе с РФ.

На Харьковском направлении оккупационные войска ведут оборону ранее занятых позиций, а на Славянском враг сосредотачивает силы для возобновления наступления. На Донецком направлении обстрелы продолжаются вдоль всей линии соприкосновения, а населенные пункты и позиции ВСУ обстреливают из артиллерии, минометов, ракетных комплексов и авиации.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксированы артиллерийские атаки по Григорьевке и Серебрянке. На Северодонецком направлении ВС РФ продолжают штурмовать областной центр, в городе идут ожесточенные бои.

На Бахмутском направлении росийские войска задействуют армейскую и оперативно-тактическую авиацию. ВС РФ в течение суток вели наступление в районе Ныркового и Николаевки, но были вынуждены отступить из-за потерь. Разведку боем захватчики осуществляли возле Берестового и Нагорного и также отошли на прежние позиции. На направлении Воздвиженка-Роты ВС РФ имеют частичный успех и укрепляются на новых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях в течение суток зафиксированы обстрелы позиций ВСУ. На Южнобужском направлении подразделения ВС РФ держат оборону на своих рубежах, возводят фортификационные сооружения и минируют территорию возле Высокополья.

По данным Генштаба, на указанном направлении продолжают фиксировать массовые отказы оккупантов продолжать боевые действия из-за больших потерь. Мотострелковое подразделение из состава 1-го Армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в войне. В течение суток в Херсонской области успешно отработала украинская авиация — авиаудары были нанесены по местам скопления вражеской техники и личного состава. Кроме этого, были уничтожены несколько складов с боеприпасами.

На востоке страны, как отмечает командование, ВСУ отразили семь вражеских атак, в ходе которых ликвидировали:

10 танков;

7 артиллерийских систем;

4 боевые бронированные машины;

3 специальных бронированных автомобиля;

4 единицы автомобильной техники;

склад с боеприпасами противника.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить пять БПЛА типа "Орлан-10".

[ + – ] Украинская авиация уничтожила боевую технику и склады ВС РФ в Херсонской области [ + – ] Украинская авиация уничтожила боевую технику и склады ВС РФ в Херсонской области

Напомним, 9 июня суд "ДНР" вынес смертный приговор иностранцам, которые воевали за Украину против ВС РФ. Граждане Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и марокканец Саадун Брагим приговорены к наивысшей мере наказания за "наемничество" и попытку "свержения власти".

Также сообщалось, что украинские военнослужащие пытались провести деблокаду "Азовстали" в Мариуполе. Штурмовое подразделение под руководством ГУР Минобороны выдвинулось из Гуляйполя в сторону осажденного города, но было вынуждено отступить после боестолкновения с ВС РФ.