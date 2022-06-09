Украинская армия пыталась провести военную деблокаду "Азовстали", — СМИ (фото, видео)

Штурмовой отряд под руководством ГУР выдвинулся в сторону Мариуполя из Гуляйполя, прошел около 15 километров и был вынужден отступить из-за укрепленной обороны ВС РФ.

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Подразделения украинской армии не только готовили, но и пытались осуществить военную деблокаду "Азовстали" в Мариуполе. Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

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Деблокада "Азовстали" — подробности военной операции

Собеседники журналистов в силовых структурах утверждают, что военное руководство Украины готовило и пыталось осуществить деблокаду "Азовстали" в Мариуполе. По их словам, штурмовая группа под руководством Главного управления разведки Минобороны выдвинулась в сторону заблокированного завода из Гуляйполя.

В составе подразделения были представители военного спецназа, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы полка спецназначения Нацгвардии "Азов".

"Планировалось, что им (украинским военнослужащим — ред.) там танков и брони дадут больше 80 единиц. Но когда дошло к делу — собрали всего несколько танков, БМП и БТРов — до 20 штук. Но группа выдвинулась в сторону Мариуполя. Прошла какие-то 10-15 км, наткнулась на безумную защиту и вынуждена была отступить", — сообщил журналистам инсайдер, который был ознакомлен с планом по деблокаде "Азовстали".

Собеседник утверждает, что во время операции одновременно попытку прорыва с "Азовстали" должны были осуществить украинские военнослужащие. Однако, мариупольский гарнизон не смог это сделать из-за одного события. Как ранее рассказывал командир полка "Азов" Денис Прокопенко, речь шла о 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, действия которой военнослужащие не могут логически объяснить.

"Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей", — рассказывал ранее Прокопенко и отмечал, что действия командования подразделения привело к тому, что большое количество бойцов оказались в плену ВС РФ.

Собеседник из силовых ведомств, комментируя прошлое интервью командира "Азова", добавил, что украинские морпехи сдались в плен с установками РСЗО и боеприпасами, что привело к ослаблению мариупольского гарнизона.

[ + – ] Спецназ ГУР пытался осуществить военную деблокаду "Азовстали" Фото: Flickr

Деблокада "Азовстали" — вертолетные операции и потери украинской армии

Несмотря на то, что в небе над прифронтовым Мариуполем преобладала российская авиация, украинская армия осуществляла поставки продовольствия, боеприпасов и медикаментов с помощью вертолетов. За проведение подобных спецопераций отвечало Главное управление разведки Минобороны во главе с Кириллом Будановым.

По его словам, на территорию "Азовстали" в Мариуполе полеты осуществляли 16 военных вертолетов Ми-8 и один раз удалось транспортировать на заблокированный завод 72 бойца полка "Азов". Собеседники в силовых ведомствах утверждают, что некоторые полеты в прифронтовой город завершались трагедиями.

"На пятом полете впервые группу засекли, когда они возвращались из Мариуполя, и один вертолет был сбит. На седьмом заходе также на обратном пути одна вертушка загорелась и упала на оккупированной территории. Тогда из Днепра подняли другой вертолет, спасательный, чтобы вытащить выживших. Но его уже ждала засада — из ПЗРК этот вертолет был сбит. Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг возле друга", — продолжил инсайдер.

[ + – ] ГУР проводило спецоперацию на вертолетах для доставки боеприпасов на "Азовсталь"

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, как Владимир Путин воспользуется ситуацией с эвакуацией защитников "Азовстали" и зачем Кремлю трибунал над украинскими военнослужащими.

Также ГУР Минобороны публиковало кадры уникальной спецоперации на территории "Азовстали". Военная разведка Украины с помощью вертолетов доставляла боеприпасы и медикаменты в Мариуполь, который находился под контролем ВС РФ.