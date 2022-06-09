Українська армія намагалася провести військову деблокаду "Азовсталі", — ЗМІ (фото, відео)

Штурмовий загін під керівництвом ГУР вирушив у бік Маріуполя з Гуляйполя, пройшов близько 15 кілометрів і був змушений відступити через укріплену оборону ЗС РФ.

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Підрозділи української армії не лише готували, а й намагалися здійснити військову деблокаду "Азовсталі" в Маріуполі. Про це йдеться в матеріалі видання "Українська правда".

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Деблокада "Азовсталі" — подробиці військової операції

Співрозмовники журналістів у силових структурах стверджують, що військове керівництво України готувало та намагалося здійснити деблокаду "Азовсталі" в Маріуполі. За їхніми словами, штурмова група під керівництвом Головного управління розвідки Міноборони вирушила у бік заблокованого заводу із Гуляйполя.

У складі підрозділу були представники військового спецназу, військовослужбовці Збройних сил України та бійці полку спецпризначення Нацгвардії "Азов".

"Планувалося, що їм (українським військовослужбовцям — ред.) там танків та броні дадуть понад 80 одиниць. Але коли дійшло до справи — зібрали лише кілька танків, БМП та БТРів — до 20 штук. Але група висунулася в бік Маріуполя. Пройшла якісь 10-15 км, наткнулася на божевільний захист і змушена була відступити", — повідомив журналістам інсайдер, який був ознайомлений із планом з деблокади "Азовсталі".

Співрозмовник стверджує, що під час операції одночасно спробу прориву з "Азовсталі" мали здійснити українські військовослужбовці. Проте, маріупольський гарнізон не зміг це зробити через одну подію. Як раніше розповідав командир полку "Азов" Денис Прокопенко, йшлося про 36-у бригаду морської піхоти ЗСУ, дії якої військовослужбовці не можуть логічно пояснити.

"Спочатку один батальйон раптово здався в полон, це було ще 4 квітня. В результаті чого ми втратили в той час єдиний шлях зв'язку між "Азовом" і 36 бригадою. Потім раптово командир 36-ї бригади прийняв рішення, нікого не попереджуючи, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей", — розповідав раніше Прокопенко і зазначав, що дії командування підрозділу призвели до того, що велика кількість бійців опинилась у полоні ЗС РФ.

Співрозмовник із силових відомств, коментуючи минуле інтерв'ю командира "Азова", додав, що українські морпіхи здалися в полон з установками РСЗВ та боєприпасами, що призвело до послаблення маріупольського гарнізону.

[ + – ] Спецназ ГУР намагався здійснити військову деблокаду "Азовсталі" Фото: Flickr

Деблокада "Азовсталі" — вертолітні операції та втрати української армії

Попри те, що в небі над прифронтовим Маріуполем переважала російська авіація, українська армія здійснювала постачання продовольства, боєприпасів та медикаментів за допомогою вертольотів. За проведення таких спецоперацій відповідало Головне управління розвідки Міноборони на чолі з Кирилом Будановим.

За його словами, на територію "Азовсталі" в Маріуполі польоти здійснювали 16 військових гелікоптерів Мі-8 і одного разу вдалося транспортувати на заблокований завод 72 бійці полку "Азов". Співрозмовники в силових відомствах стверджують, що деякі польоти до прифронтового міста завершувалися трагедіями.

"На п'ятому польоті вперше групу засікли, коли вони поверталися з Маріуполя, і один вертоліт збили. На сьомому заході також на зворотньому шляху одна вертушка загорілася і впала на окуповану територію. Тоді з Дніпра підняли інший вертоліт, рятівний, щоб витягнути тих, хто вижив. Але на нього вже чекала засідка — з ПЗРК цей вертоліт збили. Так вони там тепер і лежать удвох, як у кіно — один біля одного", — продовжив інсайдер.

[ + – ] ГУР проводило спецоперацію на вертольотах для доставки боєприпасів на "Азовсталь"

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, як Володимир Путін скористається ситуацією з евакуацією захисників "Азовсталі" та навіщо Кремлю трибунал над українськими військовослужбовцями.

Також ГУР Міноборони публікувало кадри унікальної спецоперації на території "Азовсталі". Військова розвідка України за допомогою вертольотів доставляла боєприпаси та медикаменти до Маріуполя, який перебував під контролем ЗС РФ.