З'явилося відео прольоту українських вертольотників до заблокованих бійців на "Азовсталі"

Екіпаж Мі-8 залітали вглиб захопленої території ворога, щоб доставити військовим медикаменти, продукти та воду.

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"Дніпро Оперативний" опублікував унікальні кадри польотів українських гелікоптерів на комбінат "Азовсталь".

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До захисників у заблокованому Маріуполі 7 разів літали українські вертольоти Мі-8 зі спорядженням, водою, медикаментами та боєприпасами. Це були унікальні спецоперації, яку курували фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та полку "Азов".

На "Азовсталь" літало 16 вертольотів Мі-8. Для здійснення операції військовим доводилося летіти на наднизькій висоті вглиб захопленої території на більш ніж 100 км.

Відомо, що під час п'ятої та сьомої місії російські війська збили два вертольоти. Під час спроби допомогти одному з них було знищено третій борт.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов розповів про подробиці операцій в інтерв'ю The War Zone. У Маріуполь крім медичної та продовольчої допомоги вдалося перекинути 72 бійці "Азова".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про героїзм пілотів, які доставляли їжу та воду на "Азовсталь". Президент зазначив, що 90% льотчиків не поверталися, оскільки російські окупанти ефективно використали засоби протиповітряної оборони.

30 травня бойовики ОРДО пригрозили стратою українським захисникам з "Азовсталі". Усі вони постануть перед судом псевдореспубліки.