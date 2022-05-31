Появилось видео пролета украинских вертолетчиков к заблокированным бойцам на "Азовстали"

Экипаж Ми-8 залетали вглубь захваченной территории врага, чтобы доставить военным медикаменты, продукты и воду.

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"Днепр Оперативный" опубликовал уникальные кадры полетов украинских вертолетов на комбинат "Азовсталь".

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К защитникам в заблокированном Мариуполе 7 раз летали украинские вертолеты Ми-8 со снаряжением, водой, медикаментами и боеприпасами. Это были уникальные спецоперации, которую курировали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и полка "Азов".

На "Азовсталь" летало 16 вертолетов Ми-8. Для осуществления операции военным приходилось лететь на сверхнизкой высоте вглубь захваченной территории на более чем 100 км.

Известно, что во время пятой и седьмой миссии российские войска сбили два вертолета. Во время попытки помочь одному из них был уничтожен третий борт.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал подробности операций в интервью The War Zone. В Мариуполь помимо медицинской и продовольственной помощи удалось перебросить 72 бойца "Азова".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героизме пилотов, которые доставляли еду и воду на "Азовсталь". Президент отметил, что 90% летчиков не возвращались, поскольку российские оккупанты эффективно использовали средства противовоздушной обороны.

30 мая боевики ОРДО пригрозили казнью украинским защитникам из "Азовстали". Все они предстанут перед судом псевдореспублики.