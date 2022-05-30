В "ДНР" пригрозили казнью украинских бойцов с "Азовстали"

Боевики "ДНР" утверждают, что над находящимся в плену украинскими защитниками будет проходить суд и есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания — смертная казнь.

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Некоторых украинских пленных, в том числе вышедших защитников из "Азовстали" в Мариуполе ждет смертная казнь. Об этом российскому изданию "Интерфакс" заявил "глава Министерства юстиции ДНР" Юрий Сироватко.

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По его словам над находящимся в плену украинскими военными будет проходить суд.

"Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР — это смертная казнь", — сказал он.

Также боевик сказал, что сейчас военнопленные "содержатся в достойных условиях". Их якобы кормят три раза и предоставляют медицинскую помощь.

Напомним, 30 мая российские журналисты взяли интервью у и.о командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского, который воевал в Мариуполе. Он рассказал о последних днях на "Азовстали". По его словам, у защитников города были проблемы с вооружением, а также были сложности с водой и едой.

20 мая Минобороны РФ заявило о полном захвате "Азовстали". По данным ведомства, оттуда вышли 2439 бойцов ВСУ.

18 мая спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выход украинских военных из металлургического завода в Мариуполе является пленением. Однако украинские власти настаивают на том, что это эвакуация военнослужащих.

Командир полка "Азов" перед выходом из предприятия рассказал, что раненых защитников эвакуировали, им предоставят медицинскую помощь с дальнейшим обменом на подконтрольные территории Украины.

Однако 25 мая МИД РФ заявил, что обмен украинских бойцов из Мариуполя возможен только после суда над ними, а глава "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что первый этап "международного трибунала" над украинскими бойцами должен произойти до конца лета.