Боевики "ДНР" хотят провести первый трибунал над бойцами из Мариуполя к концу лета (видео)

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на "трибунал" будут приглашать представителей западных и "дружественных стран", которые якобы уже дали согласие на участие.

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Боевики "ДНР" планируют провести первый этап "международного трибунала" над украинскими защитниками Мариуполя к концу лета. Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин, передает "РИА НОВОСТИ".

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"Я бы здесь все же не затягивал… Нам нужно как можно быстрее продемонстрировать эту преступную неонацистскую сущность, с котором нам пришлось справиться, в частности и в городе Мариуполе на "Азовстали". Поэтому затягивать с этим не стоит, я не исключаю, что до конца лета мы успеем провести первый этап трибунала", — заявил он.

Денис Пушилин также заявил, что сроки на проведения их "трибунала" над украинскими защитниками неограниченны. Однако они тщательно подготавливают документы, чтобы "не было никаких претензий со стороны коллективного Запада".

"Сроки пока неограниченны конкретными датами, но я думаю, затягивать с этим не стоит. В ближайшее время мы уже сможет назвать конкретные даты", — сказал он.

Руководитель "ДНР" также заявил, что задача "международного трибунала" якобы состоит в том, чтобы он был максимально открыт и прозрачен. По его словам, боевики будут приглашать представителей западных и "дружественных стран", которые якобы уже дали согласие в участии. Однако Пушилин не назвал, о каких именно государствах идет речь.

"Мы будем приглашать абсолютно всех, в том числе, представителей западных стран. Включатся они в этот процесс или не включатся — уже принимать им решение. Дружественные страны уже предварительно дали согласие. Пока я список стран не буду оглашать, но, по моему, некоторые из них и так очевидны", — сказал глава боевиков.

Напомним, 20 мая ВС РФ сообщили о полном захвате "Азовстали" в Мариуполе. По данным оккупантов, с 16 мая из металлургического предприятия вышли 2439 украинских защитников. Среди них были командиры полка "Азов" и подразделения ВСУ.

18 мая спикер Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военных из "Азовстали" пленение, а не эвакуация. Однако украинские власти настаивают на том, что защитники Украины выходили из предприятия для последующей эвакуации на территории, подконтрольные Киеву.

25 мая в МИД России заявили, что обмен украинских военных, которые обороняли Мариуполь, возможен только после суда. А Информации об участии представителей третьих стран в судебном процессе пока нет.