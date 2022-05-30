Морпех "Волына" рассказал о последних днях на "Азовстали" и прорыве на завод (видео)

Находясь в плену и.о командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский рассказал, что раненых и погибших украинских военных было очень много, а армия РФ имела большое превосходство над ВСУ.

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Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по кличке "Волына" рассказал о последних днях осады ВС РФ металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, у украинских бойцов были большие проблемы с боеприпасами, огнестрельным вооружением, техникой. Также были сложности с водой, едой и моральным состоянием украинских защитников. Об этом "Волына" рассказал российским журналистам, находясь в плену.

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По его словам, раненых и погибших украинских военных было очень много, а армия РФ имела большое превосходство над ВСУ.

"Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении", — заявил он.

Как удалось прорваться на "Азовсталь"

Украинский военный также рассказал, как ему с побратимами удалось прорваться на территорию "Азовстали" из территории завода им. Ильича в Мариуполе. По его словам, он должен был действовать вместе со своим командиром — командующим 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимиром Баранюком, однако его колонну разгромили при отступлении, а команды о движении от него не последовало.

"Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении "Азовстали", — сказал он.

Отметим, что 8 мая во время брифинга для СМИ офицер управления разведки Илья Самойленко, который находился на "Азовстали", рассказал, что Владимир Баранюк решил сбежать из осажденного Мариуполя, взяв с собой людей, технику и боеприпасы.

"Он просто отказался выполнять приказ, который ему был спущен. И он попытался скрыться из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами", — сказал он тогда.

В тот же день российские СМИ сообщили, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен. Журналисты опубликовали видео, на котором Баранюк и начштаба Дмитрий Кормянков рассказывают о том, как была организована оборона города.

Напомним, 20 мая Минобороны РФ заявил о полном захвате "Азовстали" и выходе оттуда украинских защитников. По данным ВС РФ, с 16 мая из подземелий вышли 2439 украинских военнослужащих, в том числе командиры "Азова" и подразделений ВСУ.

25 мая в МИД РФ заявили, что обмен пленных бойцов из Мариуполя возможен после суда над ними. А глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что первый этап "международного трибунала" над украинскими военными, защищавших Мариуполь, должен пройти к концу лета.