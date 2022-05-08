Командиры морпехов, защищавших Мариуполь, попали в плен, — росСМИ (видео)

Российские СМИ опубликовали видео, в котором командир 36 бригады Владимир Баранюк и начштаба Дмитрий Кормянков рассказывают о том, как была организована оборона города.

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Утром 8 мая российские СМИ сообщили о том, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен. Утверждается, что командира бригады, Героя Украины полковника Владимира Баранюка и начштаба полковника Дмитрия Кормянкова захватили в плен, когда они пытались покинуть завод "Азовмаш", расположенный северо-западнее "Азовстали".

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В подтверждение этой информации СМИ опубликовали несколько видеороликов, на которых командиры морпехов рассказывают о том, как была организована оборона Мариуполя.

Как сообщал Фокус, в апреле 36-я бригада морпехов разделилась: часть бригады с боями направилась в сторону сил ВСУ на Донбассе, часть соединилась с силами полка "Азов", а остальные остались на заводе "Азовмаш".

В ночь на 11 апреля боевая группа вместе с командиром бригады Владимиром Баранюком пошла на прорыв в сторону Касьяновки. Морпехи планировали перейти линию фронта, выйдя из окружения. Однако колонну при помощи беспилотника обнаружили российские войска и нанесли по ней удар. Морпехам пришлось прорываться пешком, часть из них попала в плен или погибла.

Вскоре в Минобороны РФ заявили, что в плен попало около 1000 военнослужащих 36-й бригады.

17 апреля заместитель начальника так называемой "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе во время осмотра места боестолкновения, произошедшего в ночь с 11 на 12 апреля на территории металлургического комбината имени Ильича, среди убитых обнаружили тело Баранюка.

Владимиру Баранюку звание Героя Украины присвоили 19 марта 2022 года. Вместе с ним этим званием был удостоен командир полка "Азов" Денис Прокопенко.