Командири морпіхів, які захищали Маріуполь, потрапили в полон, — росСМІ (відео)

Російські ЗМІ опублікували відео, в якому командир 36-ї бригади Володимир Баранюк та начштабу Дмитро Кормянков розповідають про те, як організували оборону міста.

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Вранці, 8 травня, російські ЗМІ повідомили, що вищий командний склад 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ потрапив у полон. Стверджують, що командира бригади, Героя України полковника Володимира Баранюка та начштабу полковника Дмитра Кормянкова захопили в полон, коли вони намагалися покинути завод "Азовмаш", розташований на північний захід від "Азовсталі".

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На підтвердження цієї інформації ЗМІ опублікували кілька відеороликів, на яких командири морпіхів розповідають про те, як організували оборону Маріуполя.

Як повідомляв Фокус, у квітні 36-а бригада морпіхів розділилася: частина бригади з боями попрямувала в бік сил ЗСУ на Донбасі, частина з'єдналася із силами полку "Азов", а решта залишилися на заводі "Азовмаш".

У ніч на 11 квітня бойова група разом із командиром бригади Володимиром Баранюком пішла на прорив у бік Касянівки. Морпіхи планували перейти лінію фронту, вийшовши з оточення. Проте колону за допомогою безпілотника виявили російські війська та завдали по ній удару. Морпіхам довелося прориватися пішки, частина з них потрапила в полон або загинула.

Незабаром до Міноборони РФ заявили, що в полон потрапило близько 1000 військовослужбовців 36-ї бригади.

17 квітня заступник начальника так званої "Народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що в Маріуполі під час огляду місця бойового зіткнення, що сталося в ніч з 11 на 12 квітня на території металургійного комбінату імені Ілліча, серед убитих виявили тіло Баранюка.

Володимиру Баранюку звання Героя України присвоїли 19 березня 2022 року. Разом із ним цим званням нагородили командира полку "Азов" Дениса Прокопенка.