Морпіх "Волина" розповів про останні дні на "Азовсталі" та прорив на завод (відео)

Перебуваючи в полоні в. о. командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський розповів, що поранених і загиблих українських військових було дуже багато, а армія РФ мала велику перевагу над ЗСУ.

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Виконувач обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський на прізвисько "Волина" розповів про останні дні облоги ЗС РФ металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. За його словами, українські бійці мали великі проблеми з боєприпасами, вогнепальним озброєнням, технікою. Також були складнощі з водою, їжею і моральним станом українських захисників. Про це "Волина" розповів російським журналістам, перебуваючи у полоні.

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За його словами, поранених і загиблих українських військових було дуже багато, а армія РФ мала велику перевагу над ЗСУ.

"Російська Федерація мала перевагу в авіації, артилерії, бронетехніці, танках, живій силі. Ми знаходилися в повному оточенні", — заявив він.

Як вдалося прорватися на "Азовсталь"

Український військовий також розповів, як йому з побратимами вдалося прорватися на територію "Азовсталі" з території заводу ім. Ілліча в Маріуполі. За його словами, він мав діяти разом зі своїм командиром — командувачем 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимиром Баранюком, проте його колону розгромили під час відступу, а команди про рух від нього не було.

"Зі мною пішли майже 200 хлопців, здебільшого це були з морської піхоти, з якими я проходив службу. Підготувалися, нанесли розпізнавальні знаки Z на техніку та рухалися у напрямку "Азовсталі", — сказав він.

Зазначимо, що 8 травня під час брифінгу для ЗМІ офіцер управління розвідки Ілля Самойленко, який перебував на "Азовсталі", розповів, що Володимир Баранюк вирішив втекти з обложеного Маріуполя, взявши із собою людей, техніку та боєприпаси.

"Він просто відмовився виконувати наказ, який йому було спущено. І він спробував втекти з міста з невеликою групою робочих танків, броньованих машин, боєприпасами", — сказав він тоді.

У той же день російські ЗМІ повідомили, що вищий командний склад 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ потрапив у полон. Журналісти опублікували відео, на якому Баранюк і начштабу Дмитро Кормянков розповідають про те, як було організовано оборону міста.

Нагадаємо, 20 травня Міноборони РФ заявив про повне захоплення "Азовсталі" та вихід звідти українських захисників. За даними ЗС РФ, із 16 травня з підземель вийшли 2 439 українських військовослужбовців, зокрема командири "Азова" та підрозділів ЗСУ.

25 травня в МЗС РФ заявили, що обмін полонених бійців із Маріуполя можливий після суду над ними. А глава ДНР Денис Пушилін заявив, що перший етап міжнародного трибуналу над українськими військовими, які захищали Маріуполь, повинен пройти до кінця літа.