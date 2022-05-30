У "ДНР" пригрозили стратою українських бійців з "Азовсталі"

Бойовики "ДНР" стверджують, що над українськими захисниками, які перебувають у полоні, проходитиме суд і є такі особи, яким буде присуджено найвищий захід покарання — смертну кару.

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На деяких українських полонених, зокрема захисників з "Азовсталі" в Маріуполі чекає смертна кара. Про це російському виданню "Інтерфакс" заявив "глава Міністерства юстиції ДНР" Юрій Сироватко.

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За його словами над українськими військовими, які перебувають у полоні, відбуватиметься суд.

"Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищий захід покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР — це смертна кара", — сказав він.

Також бойовик сказав, що зараз військовополонені "утримуються в гідних умовах". Їх нібито годують тричі та надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 30 травня російські журналісти взяли інтерв'ю у в. о. командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського, який воював у Маріуполі. Він розповів про останні дні на "Азовсталі". За його словами, у захисників міста були проблеми з озброєнням, а також були складнощі з водою та їжею.

20 травня Міноборони РФ заявило про повне захоплення "Азовсталі". За даними відомства, звідти вийшли 2 439 бійців ЗСУ.

18 травня спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що вихід українських військових із металургійного заводу в Маріуполі є полоненням. Проте українська влада наполягає на тому, що це евакуація військовослужбовців.

Командир полку "Азов" перед виходом із підприємства розповів, що поранених захисників евакуювали, їм нададуть медичну допомогу з подальшим обміном на підконтрольні території України.

Проте 25 травня МЗС РФ заявило, що обмін українських бійців із Маріуполя можливий лише після суду над ними, а глава "ДНР" Денис Пушилін розповів, що перший етап "міжнародного трибуналу" над українськими бійцями має відбутися до кінця літа.