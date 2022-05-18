Вихід українських військових з "Азовсталі" — полон, а не евакуація, — Пєсков

За словами прессекретаря Володимира Путіна, бійці, які виходять з бункерів "Азовсталі", складають зброю і здаються. Україна, зі свого боку, категорично не погоджується з трактуванням Кремля і наполягає на евакуації військовослужбовців.

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Вихід українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі Росія розцінює як полон, а не вимушену евакуацію. Про це під час пресконференції заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, він не має інформації про те, що в підземеллях заводу "Азовсталь" могли перебувати іноземні офіцери.

Для уточнення цих даних Дмитро Пєсков порадив російським журналістам звертатися до Міністерства оборони РФ.

"Тут (вихід українських військових із заводу — ред.) трактування може бути лише однозначне та визначення однозначне: ті військові, які ховалися на території "Азовсталі", складають зброю та здаються", — додав прессекретар Путіна.

Крім того, Дмитро Пєсков відмовився говорити про подальшу долю українських військовослужбовців, які вийшли з бункерів меткомбінату для подальшої евакуації. За його словами, у цій ситуації має розбиратись Міністерство оборони.

"Це питання до військових. Кваліфікація тих, хто здається, їхня диференціація на військових, націоналістів і так далі — це все до військових", — прокоментував Пєсков заяву голови "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що бійців полку спецпризначення Нацгвардії "Азова" можуть відправити під військовий трибунал.

Варто зазначити, що Україна категорично не погоджується з формулюванням країни-агресора про вихід українських військовослужбовців із Маріуполя. Військово-політичне керівництво країни стверджує, що бійці залишили підземелля заводу "Азовсталь" для подальшої евакуації на мирну територію. Міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук не заперечує проведення найближчим часом обміну українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі", на російських військовополонених.

Нагадаємо, 18 квітня Міністерство оборони РФ повідомило про вихід 959 українських військовослужбовців з "Азовсталі", яких мали евакуювати із зони бойових дій. Відомство країни-агресора стверджувало, що бійці склали свою зброю і здалися в полон російської армії.

Також повідомлялося, що проросійські бойовики "ДНР" зібрались зносити "Азовсталь" у Маріуполі. За словами Дениса Пушиліна, завод не підлягає відновленню, а комбінат імені Ілліча буде відновлено окупаційною владою.

Окрім цього, Фокус у своєму нещодавньому матеріалі розповідав деталі евакуації українських військовослужбовців із бункерів "Азовсталі".