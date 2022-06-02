Під вогнем ЗРК: пілот розповів, як доставляли вантажі та рятували поранених на "Азовсталі" (відео)

Вантажі повітрям потрібно було доставляти вглиб позицій ЗС РФ біля понад 100 км. Командувач питав екіпаж, у скільки життів цивільних вони оцінюють власне життя.

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Пілот Збройних Сил України (ЗСУ) розповів про вильоти вертольотів для доставлення вантажів до Маріуполя та евакуацію поранених з маріупольського заводу "Азовсталь". Інтерв'ю з військовим з'явилося на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

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Ім'я та звання пілота не уточнюють, його обличчя приховано з міркувань безпеки.

Керувало секретною операцією Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Часу на розуміння та з'ясування нюансів практично не було. ГУР давали за невеликий проміжок часу багато інформації та розвідданих.

"У когось була доба, в когось тиждень на підготовку, а в когось — лічені години", — зазначив пілот.

Складність, за словами військового, полягала в доставленні вантажу в глиб позицій противника на території понад 100 км. Їх супроводжувала щільна протиповітряна оборона ЗС РФ. За всіма математичними розрахунками це майже неможливо виконати, зізнається пілот.

"Практика показала, що це можливо, ми виконували. Тільки в зоні посадки було 3 різні ракетно-зенітні комплекси, які перекривали зону посадки та зону ураження", — розповів він.

Евакуація поранених із Маріуполя

Вертолітники намагалися пройти зону ураження ППО і не заходити в неї. Були завдання, за яких це не можна було виконати, наприклад, під час доставлення вантажу та евакуації поранених із Маріуполя.

Коли поставили завдання, льотчики розуміли міру ризику. Їх командувач запитав: "У скільки життів цивільних ви оцінюєте своє життя, екіпажу? Скільки людей має загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього варте?"

[ + – ] Екіпаж одного з вертольотів загинув

"І ми всі розуміли, що там відбувається. Люди там не мали навіть ліків, не мали боєприпасів. Це було вкрай необхідно зробити, тому всі йшли на цей ризик", — додав пілот.

Військовий розповів, як зворотним маршрутом близько 6 кілометрів вони потрапили під ворожий обстріл.

"Через 3 хвилини після зльоту в мій гелікоптер влучила ракета ПЗРК і відмовив один двигун. На борту було 20 поранених. Я знав, що якщо ми сядемо в поле, як їх забирати, як їх евакуювати. Потрібний був інший гелікоптер. Це вже незапланована операція, це було неможливо. Потрібно було робити те, що ми робили", — сказав він.

На жаль, інший гелікоптер, що йшов ззаду, впав. Весь екіпаж загинув, резюмував пілот.

Зазначимо, що до захисників заблокованого Маріуполя 7 разів літали українські гелікоптери Мі-8 зі спорядженням, водою, медикаментами та боєприпасами. Президент України казав, що 90% льотчиків не поверталися після вильотів на "Азовсталь".

Бойовики "ДНР" заарештували понад 100 українських військових, які захищали Маріуполь. Їх тримають у СІЗО, воїни очікують на рішення суду.