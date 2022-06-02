Под огнем ЗРК: пилот рассказал, как доставляли грузы и спасали раненых на "Азовстали" (видео)

Грузы по воздуху нужно было доставлять вглубь позиций ВС РФ на территории более 100 км. Командующий спрашивал экипаж, во сколько жизней гражданских они оценивают собственную жизнь.

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Пилот Вооруженных Сил Украины (ВСУ) рассказал о вылетах вертолетов для доставки грузов в Мариуполь и эвакуации раненых из мариупольского завода "Азовсталь". Интервью с военным появилось на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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Имя и звание пилота не уточняется, его лицо скрыто из соображений безопасности.

Руководило секретной операцией Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). Времени на понимание и выяснение нюансов практически не было. ГУР давали за небольшой промежуток времени много информации и разведданных.

"У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку, а у кого-то – считанные часы", — отметил пилот.

Сложность, по словам военного, заключалась в доставке груза вглубь позиций противника на территории более 100 км. Их сопровождала плотная противовоздушная оборона ВС РФ. По всем математическим расчетам это было почти невозможно выполнить, признается пилот.

"Практика показала, что это возможно, мы выполняли. Только в зоне посадки было 3 разных ракетно-зенитных комплекса, которые перекрывали зону посадки и зону поражения", – рассказал он.

Эвакуация раненых из Мариуполя

Вертолетчики пытались пройти зону поражения ПВО и не заходить в нее. Были задания, при которых это нельзя было выполнить, например, во время доставки груза и эвакуации раненых из Мариуполя.

Когда было поставлено задание, летчики понимали степень риска. Их командующий спросил: "Во сколько жизней гражданских вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?"

[ + – ] Экипаж одного из вертолетов погиб

"И мы все понимали, что там происходит. У людей там не было даже лекарств, не было боеприпасов. Это было крайне необходимо сделать, поэтому все шли на этот риск", — добавил пилот.

Военный рассказал, как обратном маршруте около 6 километров они попали под вражеский обстрел.

"Через 3 минуты после взлета в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. На борту было 20 раненых. Я знал, что если мы сядем в поле, как их забирать, как их эвакуировать. Нужен был другой вертолет. Это уже незапланированная операция, это было невозможно. Надо было делать то, что мы делали", – сказал он.

К сожалению, другой вертолет, который шел сзади, упал. Весь экипаж погиб, резюмировал пилот.

Отметим, что к защитникам заблокированного Мариуполя 7 раз летали украинские вертолеты Ми-8 со снаряжением, водой, медикаментами и боеприпасами. Президент Украины говорил, что 90% летчиков не возвращались после вылетов на "Азовсталь".

Боевики "ДНР" арестовали более 100 украинских военных, которые защищали Мариуполь. Их держат в СИЗО, воины ожидают решения суда.