Вже доставлені в СІЗО: у "ДНР" заявили про арешт понад 100 захисників Маріуполя

За твердженням бойовиків, українських захисників перевіряють "на предмет причетності до злочинів проти жителів республіки"

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Понад 100 українських військових, які захищали Маріуполь і зараз перебувають у полоні в росіян, заарештували в "ДНР". Їх звинувачують у "вчиненні злочинів". Про це заявив "міністр юстиції ДНР" Юрій Сироватко в ефірі телеканалу "Росія 24".

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За його словами, українські бійці зараз перебувають у СІЗО і чекають на суд.

"У нас після опрацювання слідчих спливають факти причетності до злочинів. Вже є понад 100 осіб, які слідством заарештовані. Вони вже доставлені в СІЗО, де чекатимуть на свою долю та рішення суду", — сказав Сироватко.

Він заявив, що "профільні відомства ДНР" зараз займаються тим, що перевіряють заарештованих захисників України на "предмет причетності до злочинів проти жителів республіки".

Нагадаємо, 30 травня у "ДНР" пригрозили стратою українським військовим, зокрема захисникам "Азовсталі" в Маріуполі. Тоді Юрій Сироватко заявив, що над захисниками України, що перебувають у полоні, проходитиме суд і є такі особи, яким присудять найвищий захід покарання — смертну кару.

20 травня в Міноборони РФ заявили про повне захоплення металургійного заводу в Маріуполі і вихід звідти 2439 бійців ЗСУ. 18 травня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вихід українських військових із Маріуполя є полоненням. Проте українські офіційні особи наполягають, що це процес евакуації.

25 травня в МЗС РФ заявили, що обмін ЗСУ, які захищали Маріуполь, можливий після того, як над ними пройде суд. А глава "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що перший етап міжнародного трибуналу над військовими України має пройти наприкінці літа.