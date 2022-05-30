Путін покаже "нацизм" Навіщо Росія готує трибунал для захисників "Азовсталі"

Полк "Азов" у Росії хочуть визнати "терористичною організацією". Справу має розглянути Верховний суд Росії. 26 травня стало відомо, що він відклав засідання на кінець червня.

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Спочатку генпрокуратура РФ відкрила провадження, але незабаром під час закритого засідання сама попросила про відтермінування, про що пишуть російські медіа. Причина невідома. Раніше в Держдумі РФ обговорювали можливість підготовки спецдоручення про заборону обміну бійців полку "Азова" на російських військовополонених.

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Тим часом на непідконтрольних територіях Донецької області так звані керівники роздають коментарі на тему можливого покарання для "азовців". Мовляв, зібрали сотні томів кримінальних справ за багатьма епізодами — з руйнуванням міст, убивствами цивільних. І тому відкрито називають бійців "Азова" злочинцями, "яким світить від 15 років до довічного, а то й смертної кари".

"Ті, кому будуть пред'явлені звинувачення, вже не будуть вважатися полоненими, вони переходять до категорії обвинуваченого злочинця. Їх перемістять до СІЗО і судитимуть", — заявляє один із представників підконтрольних Росії бойовиків.

У пошуках віртуальної перемоги: Путіну треба показати "нацизм в Україні"

Майже три місяці захисники Маріуполя — бійці полку "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські тримали оборону міста, до останнього, залишаючись на території стратегічного об'єкту — заводу "Азовсталь". І вийшли з нього лише після отримання наказу найвищого керівництва країни. Після цього понад тисяча бійців опинилися на окупованій території: поранені — у лікарні Новоазовська, решта — у колонії №120 в Оленівці Волноваського району Донецької області. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, згодом усіх мають обміняти на російських військовополонених. Але в Росії одразу ж стали говорити, що обмін можливий лише "після суду".

[ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку [ + – ] Бійців "Азова" перевозять у СІЗО в Оленівку Фото: Getty Images

Костянтин Батозький — політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я, у 2014-му радник голови Донецької ОДА, впевнений, що РФ намагатиметься використати ситуацію з максимальною пропагандистською вигодою для себе, і називає тему "Азова" матеріалом для внутрішнього користування.

"Росія хоче організувати трибунал над нацизмом. Бранці з "Азовсталі" — це люди, яких хочуть судити, щоб продемонструвати своїй публіці, що Путін, як і обіцяв, знайшов нацизм в Україні. Тепер його потрібно показово покарати. Росіяни не змогли і не зможуть перемогти в Україні, але перемогу можуть вигадати та здобути її у віртуальному світі", — каже Батозький.

Політолог зазначає: пропаганда націлена на почуття, емоції. У Росії намагаються зробити все, щоб "азовці" викликали максимальну огиду в росіян.

"Наприклад, численні телеграм-канали демонструють відео з татуюваннями бійців — мовляв, дивіться, як у нацистів. По-перше, ніхто не розуміється на символах. А по-друге, і чи треба взагалі? У росіян є татуювання з куполами та написами А.У.Е (абревіатуру можна розшифрувати як "арестантский уклад един". — Ред). Не можна судити про людей за їхніми татуюваннями, як у середньовіччі. Татуювання для Європи — не аргумент. Кожен — господар свого тіла. Нехай знайдуть у публічних діях "азовців" якусь загрозу".

Неоднозначне ставлення

Експерти визнають, що на Заході існує неоднозначне ставлення до полку "Азов".

Згадаймо, як у 2015-му палата представників США заборонила навчання батальйону "Азов" за гроші американців (ініціатор поправки конгресмен-демократ Джон Коньєрс тоді сказав: "бійці батальйону відкрито сповідують перевагу білої раси або є антисемітами"), а в 2019-му 40 конгресменів пропонували внести "Азов" до переліку терористичних організацій.

[ + – ] Мітинг на підтримку бійців "Азова" та всіх захисників "Азовсталі" Фото: Getty Images

"Недостатньо ми всім пояснили. І сьогодні це складне питання. Цим користується Росія, яка багато років вкладала кошти в дискредитацію України, доводячи праворадикальну загрозу. Міфи поширювалися на Захід. Я часто спілкуюся з іноземними журналістами, говорю, що вони підтримують історію, вигадану Росією, і в яку вони інвестують шалений ресурс. І Заходу зараз важко визнати, що він міг помилятися. Хоча є винятки. Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода" багато років писав, як "Азов" встановлює зв'язки з ультраправими США та Європи, дискредитуючи підрозділ, тепер передумав".

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Нині ситуація дещо змінилася: про "Азов" знає весь світ, і, можливо, настав час публічних пояснень.

"По-перше, бажання Росії засудити "Азов" — це не прагнення справедливості. Це частина усвідомленої політики знущання над українцями. Ми повинні публічно запитувати: чому людей, які захищали міста і є прикладом мужності, росіяни вважають нацистами, а представників своєї армії, які знущалися над українцями, називають визволителями? — каже Батозький. — По-друге, варто говорити про необхідність допуску міжнародних спостерігачів до місць утримання "азовців", адже ризик, що щодо бійців можуть застосовувати тортури, зберігається".

І, нарешті, пояснювати: яку юридичну силу може мати рішення "трибуналу", створений РФ.

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Андрій Яковлєв, адвокат, експерт Медійної ініціативи з прав людини пояснює: якщо під час воєнних дій військовослужбовці однієї сторони опинилися під владою супротивника, як це сталося з полком "Азов", то їх можна вважати військовополоненими. Отже — вони отримали захист Третьої Женевської конвенції, яка визначає їх особливий статус. І він не дозволяє судити військовослужбовців за участь у збройному конфлікті.

Хоча кримінальне переслідування тих, хто потрапив у полон, все-таки можливе. По-перше, за злочини, які не належать до збройного конфлікту. По-друге, за скоєння воєнних злочинів. Але в обох випадках йдеться про індивідуальну відповідальність за конкретний кейс. Тобто, весь полк "Азов" звинувачувати неможливо.

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"Якщо ми говоримо про воєнні злочини, то це, наприклад, можуть бути обстріли без поділу військових цілей і цивільних об'єктів або без належної необхідності — для ослаблення суперника, — говорить Яковлєв. — Але про подібні випадки навіть росіяни дев'яносто днів мовчали. Як і мовчали про те, що захисники Маріуполя могли завдавати непропорційних ударів важчим озброєнням. Зараз, коли росіяни контролюють "Азовсталь", вони не говорять про таке. Ніхто не заявляє і про віроломство, наприклад, стрільба по людях, які, піддавшись обману, здалися в полон".

Тому юрист вважає, що судити "азовців" можуть лише за те, що вони чинили опір нападу збройних сил росіян, брали участь у міжнародному збройному конфлікті, що незаконно.

Якщо справжнього приводу немає, його можна вигадати. Навіть якщо доведеться прикриватися Женевськими конвенціями, аби отримати можливість звинуватити українську сторону в скоєнні воєнних злочинів.

"Напевно, росіяни ще шукатимуть жертв обстрілів серед цивільного населення, їхніх родичів, які погодяться стверджувати, що захисники Маріуполя стріляли не по російських військових, а по цивільному населенню і цивільних об'єктах. І навіть зможуть стверджувати, що все, що росіяни зруйнували (театр, басейн, пологовий будинок), зробили насправді українці", — припускає Яковлєв.

І юрист не помиляється — росіяни вже намагаються збирати "докази" злочинів "Азова". Наприклад, під час так званої фільтрації на непідконтрольних територіях представники російських сил проводять численні допити місцевих жителів, зокрема тих, хто виїжджає з Маріуполя. Ті, хто пройшов "фільтрацію", розповідають, що одне з питань, які їм ставлять, — про "Азов".

[ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький [ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький [ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький [ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький [ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький [ + – ] Бійці на "Азовсталі" Фото: Дмитро Козацький

З одного боку зібрані свідчення перевірити складно. З іншого, росіяни розуміють, що в них обмежені можливості довести світові, що "азовці" — злочинці. Всім відомо, що українські бійці сиділи і відстрілювалися, не вони захопили Маріуполь. Тим, хто боронився, дуже складно нав'язати кримінальні склади воєнних злочинів.

"І навіть якщо назвуть імена обвинувачених, то потенційні підсудні мають отримати всі права і захист. І якщо в розумінні міжнародного права такий процес буде несправедливим, це будуть порушення, кваліфіковані як воєнні злочини тих, хто бере участь у такому засудженні", — каже адвокат. І подібні приклади ми бачимо в Криму щодо кримських татар.

У пошуках "терористів". "Азов" — не перший

Але повернімось до засідання Верховного суду РФ. Саме за його допомогою Москва хотіла б назвати "Азов" терористичною організацією. І досвід подібних процесів в РФ уже був.

[ + – ] 17 травня 2022 року Генпрокуратура РФ звернулася до Верховного Суду з проханням визнати полк "Азов" терористичною організацією Фото: Facebook

З 2014 року сотні кримських татар були затримані в окупованому Криму, а тепер можуть потрапити під переслідування на території окупованої Херсонської області за приналежність до "Хізб ут-Тахрір". Ця організація з 2003 року рішенням Верховного суду РФ визнана терористичною і заборонена в Росії. Причина: поширення "войовничої ісламістської пропаганди, що поєднується з нетерпимістю до інших релігій; активне вербування прихильників, цілеспрямована робота з внесення розколу в суспільство".

Водночас варто зазначити, що Росія — єдина країна у світі, в якій "Хізб ут-Тахрір" вважається терористичною (у деяких країнах Середньої Азії активістів партії також переслідують, але за звинуваченнями, не пов'язаними з тероризмом, у Німеччині публічна діяльність "Хізб ут-Тахрір" заборонена за невизнання Ізраїлю, проте її члени переслідуванням не зазнають).

"Усі у світі бояться слова "тероризм", — каже адвокат Яковлєв. — Але тероризмом Кремль називає не те, як його ідентифікують у всьому світі, а те, що сам внесе у свій, "особливий" список, замінюючи значення слів".