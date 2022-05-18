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Думки Ситуація на Азовсталі

Побачити героїв. Чому російські солдати бояться, але захоплюються захисниками "Азовсталі"

"Гидко дивитися на те, як російські солдати обшукують чи конвоюють під дулами автоматів наших бійців з "Азовсталі". Але треба також розуміти людську психіку: за показною зневагою ці росіяни приховують свій страх і захват". Думка.

Андрій Любка
Андрій Любка
Поет, письменник, перекладач
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Азовсталь, евакуація, ВСУ, військові
Фото: Telegram | Українські військові з "Азовсталі" під дулами російських автоматів виїжджають з території заводу

Уперше в житті вони бачать справжніх воїнів, які три місяці тримали оборону в умовах тотального оточення, під обстрілами із суходолу, повітря й моря всіма видами зброї. У російській армії прикладів такого героїзму й самовідданості немає — їх виколупують тільки з міфологізованого минулого.

Тому це, мабуть, найкраща мить у житті цих росіян: вони тепер на власні очі бачать світових зірок, про яких найближчі двадцять років "Голлівуд" зніматиме найдорожчі блокбастери, на прикладах бійців з "Азовсталі" малі пацани по всьому світу мріятимуть стати військовими і здобути славу героїв. На цих прикладах будуть виховуватися наступні покоління. Побачити цих людей наживо — це ніби доторкнутися до самої суті Історії, побачити механізми, через які вона діє.

Російські конвоїри можуть цього не усвідомлювати, але вони в цій історії виконують ту ж роль, що й солдати, які штрикали тіло Ісуса на Голгофі списами.

На коротку мить цим росіянам може здаватися, що вони всесильні й можуть знущатися над безпомічними полоненими, але насправді все їхнє ганебне існування було створене вищим задумом тільки з одною метою — на кілька коротких митей побачити справжніх Героїв. Усе своє гівняне і, сподіваюся, коротке життя вони прожили тільки для того, щоб відіграти другорядну епізодичну роль у цій драмі. Роль наглядачів, які мали честь перебувати в силовому полі Героїв, що творять Історію.

Джерело.

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Зрадник, боягуз чи герой. На чию б сторону не став мер окупованого міста, до його вибору будуть питання
Зрадник, боягуз чи герой. На чию б сторону не став мер окупованого міста, до його вибору будуть питання