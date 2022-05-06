Скарбничка перемоги. Навіщо українці перераховують гроші на армію

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Людина, яка перераховує гроші на армійські потреби, розуміє, що чим краще буде екіпірований наш вояк — тим вищі в нього шанси вижити і вбити побільше ворогів. А це означає — не впустити війну далі в Україну, вигнати загарбника за наші кордони.

Бо без перемоги на фронті майбутнє України постає дуже примарним. Без перемоги на фронті ваш будинок, інша власність — знецінюється, бо кому потрібна нерухомість в окупованій країні? Хто буде платити вам гідну зарплату, якщо в країні зупиниться економіка?

Якщо ми не переможемо і не відвоюємо свої території, якщо війна з часом просто переросте в заморожений конфлікт — Україна не отримає грошей на відбудову, а біженці не наважаться повернутися у свої рідні міста біля нової лінії розмежування. Якщо ми не переможемо у війні, то ніхто не будуватиме й не вкладатиме гроші — адже в будь-який момент новозбудовані споруди знищить наступна атака.

Коротше кажучи, якщо наш вояк не буде добре екіпірований і підготовлений, то не буде перемоги, а якщо не буде перемоги й відновлення територіальної цілісності включно з Донбасом і Кримом, то не буде реальних економічних перспектив в Україні. Тобто єдиним варіантом жити нормально стане тільки еміграція з України.

Тому українці масово інвестують у свою армію, вкладають власні гроші, щоб у тому числі зберегти своє майно і перпективи для розвитку в повоєнній Україні.

Йдеться не тільки про патріотизм, а й про здоровий прагматизм. Ми часто чуємо, скільки та чи інша держава виділила коштів для України, але треба розуміти, що аж ніяк не меншим інвестором є сьогодні сам український народ. І поки світ лише чухає потилицю, гривня за гривнею вже крапають на рахунки ЗСУ, фондів і волонтерів.

Масштаби цього процесу — вражаючі, фактично йдеться про наймасовішу кампанію залучення внутрішніх інвестицій за всю історію України! І не треба ці продумані, прораховані, прагматичні інвестиції називати благодійністю.

Джерело.

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