Стрибок у прірву. Чому Росія обов'язково розвалиться

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Ми живемо в п’яту хвилю падіння імперій в Європі.

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Перша: кінець XVIII і ХІХ століття: деколонізація в Америках, занепад (після Наполеонівських воєн) морських імперій Іспанії та Португалії.

кінець XVIII і ХІХ століття: деколонізація в Америках, занепад (після Наполеонівських воєн) морських імперій Іспанії та Португалії. Друга: кінець ХІХ — поч. ХХ століття: занепад Османської імперії, поступова втрата нею Балкан, північної Африки, Близького Сходу (завершення цього занепаду у Першій світовій).

кінець ХІХ — поч. ХХ століття: занепад Османської імперії, поступова втрата нею Балкан, північної Африки, Близького Сходу (завершення цього занепаду у Першій світовій). Третя: розпад німецьких імперій: розпад Габсбурзької імперії після Першої світової, падіння Другої німецької імперії, її короткий реванш у 1930-1940-х, остаточний розпад германського імперського проєкту внаслідок Другої світової: кінець Третього рейху, поділ Німеччини, нейтралітет Австрії.

розпад німецьких імперій: розпад Габсбурзької імперії після Першої світової, падіння Другої німецької імперії, її короткий реванш у 1930-1940-х, остаточний розпад германського імперського проєкту внаслідок Другої світової: кінець Третього рейху, поділ Німеччини, нейтралітет Австрії. Четверта: розпад західних морських імперій: Британської, Французької, Нідерландської, Бельгійської. Створення на уламках цих імперій "Європейських спільнот" (характерно, що це була від початку австрійська ідея ще у 1920-х — після кінця Габсбургів). Сучасна Європа — болісний процес перетворення імперії у транснаціональну спільноту національних держав.

розпад західних морських імперій: Британської, Французької, Нідерландської, Бельгійської. Створення на уламках цих імперій "Європейських спільнот" (характерно, що це була від початку австрійська ідея ще у 1920-х — після кінця Габсбургів). Сучасна Європа — болісний процес перетворення імперії у транснаціональну спільноту національних держав. П’ята: розпад російської імперії.

Розпад імперій — процес тривалий, часто не менший, ніж їхнє становлення. Розпад іспанської імперії зайняв понад століття. Розпад Британської — майже два століття. Розпад російської теж триває уже понад століття. І буде ще тривати.

Росія — єдина імперія з тих, хто починав Першу світову понад сто років тому. Вижила вона тільки завдяки тому, що була континентальною, а не морською. Але настав і її час.

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Єльцинська доба для Росії була, як Ваймарська республіка для Німеччини. Коротка спроба побудувати "західне" демократичне суспільство на уламках імперії. Спроба в Німеччині провальна, бо спиралася на комплекс образи від поразки. Це призвело до реваншу імперії. Так виник німецький "третій рейх".

Так виникло й путінське "третє царство" — після романових (перше) та більшовиків (друге). Але проблема цих "третіх царств" в одному: вони занадто вірять у минулу велич. Вони занадто прагнуть відновити те, що давно пішло в небуття. Вони збирають останні сили для останнього стрибка. Але цей стрибок їх остаточно знищує.

Те, що для Гітлера було поразкою в Першій світовій, те для Путіна було поразкою в холодній війні. Поразка ж у нинішній війні з Україною остаточно знищить імперію. Рух історії невблаганний.

Джерело.