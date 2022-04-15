RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки

Чому Росія майбутнього — це найманий працівник на китайській "шахті"

"Чому Росії доведеться пройти шлях від процвітання відносної монополії до злиднів абсолютної монопсонії". Думка.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
1054
російський газ, російська китай трубопровід, російська нафта, монополія на нафту, нафтова монополія, монопсонія
Монопсонію буде заточено на отримання максимального прибутку ПОКУПЦЕМ, у цьому випадку — Китаєм

Росія із 70-х років минулого століття створила собі механізм вічної сировинної ренти у вигляді поставок у Європу нафти та газу.

На цій платформі дозріло умовне благополуччя часів застою, нафтопровід "Дружба" і газопровід з Уренгоя амортизували крах СРСР і дозволили пережити кризу 90-х.

Нафта та газ стали основою економічного зльоту РФ на початку 2000-х.

Зараз мало хто пам'ятає, але США активно блокували будівництво радянських продуктопроводів, чинячи активний тиск на політичні еліти ФРН.

Спочатку будівництво нафтопроводу вдалося заблокувати, але потім Бонн все ж таки ухвалив рішення на користь СРСР.

У руках РФ нафтопровід і газопровід перетворилися на безлімітну валютну карту московської політичної надбудови.

Нині ця модель анігілюється.

Путін практично обнулив 50-річну схему викачування багатств Заходу в обмін на російську сировину.

Усі ці роки РФ займала домінувальний стан на європейському ринку вуглеводнів із питомою вагою до 40%.

Монополія — можливість отримання монопольно високих цін.

І Росія показала, як ця схема працює, влаштувавши "фіаско ринку" за допомогою штучного дефіциту на спотовому ринку восени минулого року.

Але тепер на Росію чекає "ведмежий кут" біля Китаю і нова концепція продажу газу — монопсонія, коли є лише один покупець і він диктує монопольно НИЗЬКІ ціни.

Теорія монопсонії була розроблена економісткою Джоан Робінсон у її книзі "Економіка недосконалої конкуренції".

Монопсонію буде заточено на отримання максимального прибутку ПОКУПЦЕМ, у цьому випадку — Китаєм.

Описуючи монопсонію, економісти часто наводять як приклад ринок праці в шахтарському містечку, де є тільки одна шахта і більше нема де працювати.

У сьогоднішній китайській нафто-газовій монопсонії РФ перетворилася на найманого працівника на китайській "шахті".

І вже директору цієї шахти, пану Сі, вирішувати, скільки заплатити "найманому працівникові".

Або просто змусити його працювати за їжу.

Джерело.

Важливо
За спиною у США. Як Китай вирішує свої проблеми, поки Росія воює з Україною
За спиною у США. Як Китай вирішує свої проблеми, поки Росія воює з Україною