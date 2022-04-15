UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения

Почему Россия будущего — это наемный работник на китайской "шахте"

"Почему России придется пройти путь от благоденствия относительной монополии до нищеты абсолютной монопсонии". Мнение.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
382
российский газ, россия китай трубопровод, российская нефть, монополия на нефть, нефтяная монополия, монопсония
Монопсония будет заточена на получение максимальной прибыли ПОКУПАТЕЛЕМ, в данном случае — Китаем

Россия с 70-х годов прошлого века создала для себя механизм вечной сырьевой ренты в виде поставок в Европу нефти и газа.

На данной платформе созрело условное благополучие времен застоя, нефтепровод "Дружба" и газопровод из Уренгоя амортизировали крах СССР и позволили пережить кризис 90-х.

Нефть и газ стали основой экономического взлета РФ в начале 2000-х.

Сейчас мало кто помнит, но США активно блокировали строительство советских продуктопроводов, оказывая активное давление на политические элиты ФРГ.

Сперва строительство нефтепровода удалось заблокировать, но затем Бонн все же принял решение в пользу СССР.

В руках РФ нефтепровод и газопровод превратились в безлимитную валютную карту московской политической надстройки.

Сейчас данная модель аннигилируется.

Путин практически обнулил 50-летнюю схему по выкачке богатств Запада в обмен на российское сырье.

Все эти годы РФ занимала доминирующее положение на европейском рынке углеводородов с удельным весом до 40%.

Монополия — возможность получения монопольно высоких цен.

И Россия показала, как данная схема работает, устроив "фиаско рынка" с помощью искусственного дефицита на спотовом рынке осенью прошлого года.

Но теперь Россию ждет "медвежий угол" возле Китая и новая концепция продажи газа — монопсония, когда есть только один покупатель и он диктует монопольно НИЗКИЕ цены.

Теория монопсонии была разработана экономистом Джоан Робинсон в ее книге "Экономика несовершенной конкуренции".

Монопсония будет заточена на получение максимальной прибыли ПОКУПАТЕЛЕМ, в данном случае — Китаем.

Описывая монопсонию, экономисты часто приводят в качестве примера рынок труда в шахтерском городке, где есть только одна шахта и больше негде работать.

В сегодняшней китайской нефте-газовой монопсонии РФ превратилась в наемного работника на китайской "шахте".

И уже директору этой шахты, господину Си, решать, сколько заплатить "наемному работнику".

Или просто заставить его работать за еду.

Источник.

Для справки. Монопсония (греч. μόνος [mónos] "один" + ὀψωνία [оpsōnía] "покупка") — ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель (и множество продавцов).

Важно
За спиной у США. Как Китай решает свои проблемы, пока Россия воюет с Украиной
За спиной у США. Как Китай решает свои проблемы, пока Россия воюет с Украиной