Почему Россия будущего — это наемный работник на китайской "шахте"
"Почему России придется пройти путь от благоденствия относительной монополии до нищеты абсолютной монопсонии". Мнение.
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Россия с 70-х годов прошлого века создала для себя механизм вечной сырьевой ренты в виде поставок в Европу нефти и газа.
На данной платформе созрело условное благополучие времен застоя, нефтепровод "Дружба" и газопровод из Уренгоя амортизировали крах СССР и позволили пережить кризис 90-х.
Нефть и газ стали основой экономического взлета РФ в начале 2000-х.
Сейчас мало кто помнит, но США активно блокировали строительство советских продуктопроводов, оказывая активное давление на политические элиты ФРГ.
Сперва строительство нефтепровода удалось заблокировать, но затем Бонн все же принял решение в пользу СССР.
В руках РФ нефтепровод и газопровод превратились в безлимитную валютную карту московской политической надстройки.
Сейчас данная модель аннигилируется.
Путин практически обнулил 50-летнюю схему по выкачке богатств Запада в обмен на российское сырье.
Все эти годы РФ занимала доминирующее положение на европейском рынке углеводородов с удельным весом до 40%.
Монополия — возможность получения монопольно высоких цен.
И Россия показала, как данная схема работает, устроив "фиаско рынка" с помощью искусственного дефицита на спотовом рынке осенью прошлого года.
Но теперь Россию ждет "медвежий угол" возле Китая и новая концепция продажи газа — монопсония, когда есть только один покупатель и он диктует монопольно НИЗКИЕ цены.
Теория монопсонии была разработана экономистом Джоан Робинсон в ее книге "Экономика несовершенной конкуренции".
Монопсония будет заточена на получение максимальной прибыли ПОКУПАТЕЛЕМ, в данном случае — Китаем.
Описывая монопсонию, экономисты часто приводят в качестве примера рынок труда в шахтерском городке, где есть только одна шахта и больше негде работать.
В сегодняшней китайской нефте-газовой монопсонии РФ превратилась в наемного работника на китайской "шахте".
И уже директору этой шахты, господину Си, решать, сколько заплатить "наемному работнику".
Или просто заставить его работать за еду.
Для справки. Монопсония (греч. μόνος [mónos] "один" + ὀψωνία [оpsōnía] "покупка") — ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель (и множество продавцов).Важно