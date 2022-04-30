Прыжок в бездну. Почему Россия обязательно развалится

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Мы живем в пятую волну падения империй в Европе.

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Первая: конец XVIII и XIX века: деколонизация в Америках, упадок (после Наполеоновских войн) морских империй Испании и Португалии.

конец XVIII и XIX века: деколонизация в Америках, упадок (после Наполеоновских войн) морских империй Испании и Португалии. Вторая: конец XIX – нач. ХХ век: упадок Османской империи, постепенная утрата ею Балкан, северной Африки, Ближнего Востока (завершение этого упадка в Первой мировой).

конец XIX – нач. ХХ век: упадок Османской империи, постепенная утрата ею Балкан, северной Африки, Ближнего Востока (завершение этого упадка в Первой мировой). Третья: распад германских империй: распад Габсбургской империи после Первой мировой, падение Второй немецкой империи, ее краткий реванш в 1930-1940-х, окончательный распад германского имперского проекта в результате Второй мировой: конец Третьего рейха, деление Германии.

распад германских империй: распад Габсбургской империи после Первой мировой, падение Второй немецкой империи, ее краткий реванш в 1930-1940-х, окончательный распад германского имперского проекта в результате Второй мировой: конец Третьего рейха, деление Германии. Четвертая: распад западных морских империй: Британской, Французской, Нидерландской, Бельгийской. Создание на обломках этих империй "Европейских сообществ" (характерно, что это была сначала австрийская идея еще в 1920-х – после конца Габсбургов). Современная Европа – болезненный процесс превращения империи в транснациональное сообщество национальных государств.

распад западных морских империй: Британской, Французской, Нидерландской, Бельгийской. Создание на обломках этих империй "Европейских сообществ" (характерно, что это была сначала австрийская идея еще в 1920-х – после конца Габсбургов). Современная Европа – болезненный процесс превращения империи в транснациональное сообщество национальных государств. Пятая: распад русской империи.

Распад империй – процесс длительный, часто не меньший, чем их становление. Распад испанской империи занял более столетия. Распад Британской – почти два столетия. Распад русского тоже длится уже более столетия. И будет продолжаться.

Россия – единственная империя тех, кто начинал Первую мировую более ста лет назад. Выжила она только благодаря тому, что была континентальной, а не морской. Но пришло и ее время.

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Ельцинская эпоха для России была, как Ваймарская республика для Германии. Краткая попытка построить "западное" демократическое общество на обломках империи. Попытка в Германии провальна, потому что опиралась на комплекс оскорбления от поражения. Это привело к реваншу империи. Так возник германский "третий рейх".

Так возникло и путинское "третье царство" – после романовых (первое) и большевиков (второе). Но проблема этих "третьих царств" в одном: они слишком верят в былое величие. Они слишком стремятся восстановить то, что давно ушло в небытие. Они собирают последние силы для последнего прыжка. Но этот скачок их окончательно уничтожает.

То, что для Гитлера было поражением в Первой мировой, для Путина было поражением в холодной войне. Поражение в нынешней войне с Украиной окончательно уничтожит империю. Движение истории неумолимо.

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