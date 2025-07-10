Перепуганная пропаганда: почему российские СМИ боятся слова "Украина" как огня

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О том, что враг нас боится. Очень боится. Он боится даже нашего имени.

Подсмотрел, что российские "медиа" пишут о коллапсе своего авиасообщения из-за украинских дроновых атак. Вот что говорит сама "Росавиация", которую цитирует газета "Ведомости": 5–6 июля отменено 485 рейсов (!), задержано 1900 рейсов (!), 43 000 пассажиров (!) вернули билеты, 94 000 размещены авиакомпаниями в гостиницах (!), выдали 199 000 ваучеров на напитки (!), 155 000 на питание.

Безумные цифры. Реальные, видимо, еще больше — потому что это же пишет о себе сама пропаганда.

Как вы знаете, частично из-за этого над министром Старовойтом "совершили самоубийство". Хотя потом он провел совещание, а потом его уволили с должности.

Так вот — несколько "росмедиа" я просмотрел, и ни в одном из них не упоминается Украина. Все описывается как какое-то абстрактное явление. Иногда употребляются прилагательные "вражеский", "внешний", часто употребляются абстрактные понятия "сбой", "чрезвычайная ситуация", "внешние вмешательства".

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Слова "Украина" они не употребляют. Это слово их пугает. Прилагательное "украинский" — ужасает. Они боятся, что, если это слово проникнет в публикацию, оно что-то серьезное там внутри разрушит. Как магическое слово-заклинание.

Они описывают все абстрактными словами, чтобы стереть любое представление о субъекте. Это "сбой", "чрезвичайная ситуация". Не знаем, кто и за что.

Так строится мир, где нет "кто"; потому что если мир функционирует как мир абстрактного процесса, без субъектов, то и тебе не надо быть субъектом, то и тебе не надо действовать и брать на себя ответственность. Ведь и ты "ни-кто". Ты — часть "сбоя". Жертва "чрезвычайной ситуации", заложник "внешнего вмешательства".

Самое главное стремление пропаганды — не врать, а стирать субъектность. Конечно, субъектность врага. Но и субъектность собственных граждан. Они все должны стать заменяемыми, чтобы "отряд не заметил потери бойца".

Еще одно проявление танатократии, правления через смерть.

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