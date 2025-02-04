Россия нашла замену ракетам: на что рассчитана новая стратегия Кремля и как защититься украинцам

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Читая ленту новостей, у меня (наверное, и у вас) ощущение, что мир медленно осыпается. Рассыпается. Раскачивается. Разрушается.

Когда же я выхожу в материальную реальность, и особенно когда мы ездим по Украине, у меня ощущение другое. Все стоит. Пустило корни. Имеет запас твердости. Слеплено миллионами шагов заботы.

Никто никуда не уходит.

И тогда я очень ясно понимаю:

Россия не победит нас силой, не разрушит нас ракетами. Но может победить коварством. Микроскопическим вирусом. Мыслью. Восприятием. Эмоцией.

Если им удастся заставить нас думать определенным образом, чувствовать определенным образом, воспринимать определенным образом — тогда у них есть шанс победить.

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Какая же это мысль-вирус?

Что все рушится. Что все осыпается. Что все рассыпается. Что все создано из песка.

Что твой сосед — враг. Что "наверху" — только предатели. И "внизу". И через дорогу. Словом, что мы — карточный домик.

Информация и пропаганда — не просто оружие. Она более мощное оружие, чем обычное. Цель информационной войны — не ввести в заблуждение и не говорить ложь. Ее цель — заставить врага думать так, как ты хочешь. Действовать так, как ты хочешь. То есть лишить его собственной воли.

Воля — ключевое слово украинской культуры. Потому что это и свобода, и воля, и воля овладеть своими волями и волями других.

Россия не может нас победить. Но она может запустить вирус, через который мы победим сами себя. Через который мы направим свою волю против самих себя.

Так было в нашей истории неоднократно. Пора, наконец, учиться на собственных ошибках.

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