Поссорить Украину и США: зачем сейчас раздувают тему выборов и в чем здесь выгода России

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Кит Келлог про выборы в Украине

Заявления спецпредставителя Трампа по переговорам о завершении российско-украинской войны генерала Кита Келлога (в интервью агентству Reuters) о необходимости проведения в Украине президентских и парламентских выборов до конца года вызвали больший резонанс. Правда, текст, опубликованный Reuters, — это не классическое интервью (с вопросами и ответами), а статья, где цитируются Келлог, американские, российские и украинские "источники", некоторые из них цитируются анонимно.

Первое, что нужно иметь в виду в связи с заявлениями Кита Келлога — это не политическое указание, а мнение, высказанное в интервью. Но раз он об этом сказал, значит, это кому-то и почему-то нужно.

Второе важное обстоятельство. Он не сказал, что выборы в Украине обязательно должны быть проведены до конца года. Он привязал проведение выборов в Украине к договоренностям о прекращении огня и вообще к переговорам о прекращении огня. И именно это имеет значение, а не просто пожелание (или требование?) провести выборы в Украине. Хорошо, что Келлог понимает, что у нас есть закон, запрещающий проведение выборов во время войны, и что для проведения выборов необходимо прекращение огня. Но есть целый ряд рисков привязки выборов в Украине к переговорному процессу о завершении войны в Украине. И плохо, что Келлог этого не учитывает. В статье Reuters об этих рисках упоминается (со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве).

Третье принципиальное обстоятельство. Выборы в Украине (и президентские, и парламентские, и местные) неизбежно состоятся, как только закончится война. При этом на подготовку к выборам понадобится некоторое время (не меньше 3–4 месяцев, а по мнению экспертов — не менее полугода). Проблема не в отсутствии выборов, а в продолжении войны.

Почему вновь поднимается тема выборов в Украине?

Самое простое объяснение — эта тема популярна у республиканцев, особенно у сторонников Трампа. Еще в 2023 году сенатор Линдси Грэм (республиканец и сторонник Трампа) высказался за проведение выборов в Украине даже во время войны. Тогда это вызвало в нашей стране всплеск эмоций и бурную дискуссию о возможности выборов во время войны. Изучение общественного мнения показало, что абсолютное большинство украинцев — против выборов во время войны. С этой позицией публично согласился и президент Зеленский. В итоге проведение президентских выборов в Украине было отложено на период после завершения войны. Но у сторонников Трампа эта идея остается популярной. И Кит Келлог также говорит агентству Reuters, что "большинство демократических стран проводят выборы во время войны". Утверждение весьма спорное, но значимо, что генерал Келлог его озвучивает.

Вне всякого сомнения, тема выборов в Украине поднимается в связи с переговорами об окончании войны в Украине, о чем говорит и сам Кит Келлог. Он, правда, не говорит, что эту тему поднимает Россия. Но в статье Reuters эта версия обсуждается, и не безосновательно. У меня нет сомнений, что эту тему провоцирует Россия. И похоже, что американцы не совсем понимают эту игру Кремля, раз ведутся на такую тему.

Может ли тема выборов быть элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ? Конечно, может, особенно со стороны РФ. Учитывая настроения в администрации Трампа, США также могут присоединиться к этому давлению. Поэтому нашим переговорщикам надо учитывать этот сценарий и готовиться к нейтрализации провокаций с российской стороны.

Путин пытается по-своему давить на Украину Фото: Скриншот

Какие риски могут возникать в связи с продвижением темы выборов в Украине со стороны Кремля?

Во-первых, Кремль попытается навязать американцам тезис о нелегитимности украинской власти и необходимости проведения выборов уже во время войны. Однако проведение выборов во время войны расколет украинцев по политическим лагерям и ослабит наше сопротивление российской агрессии. Потенциально может возникнуть и риск политической дестабилизации во время выборов или по их итогам. Учитывая все проблемы проведения выборов во время войны, их результаты всегда можно поставить под сомнение. В том числе это могут сделать и в Кремле, чтобы продолжать войну против Украины. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на проведение выборов во время войны, да еще и по требованию России.

Во-вторых, если выборы в Украине будут предметом договоренностей с Россией, тогда Кремль с очень высокой вероятностью будет требовать участия в этих выборах пророссийских политических сил, в том числе и Медведчука. Можно представить, какую реакцию это вызовет в Украине. И вряд ли Украина согласится на такое требование Кремля. В свою очередь Россия может использовать этот отказ для обвинений в адрес Украины, что Киев срывает договоренности и мирные переговоры. И такая ситуация будет использоваться для того, чтобы спровоцировать острые противоречия между США и Украиной в процессе переговоров и подставить нас перед Трампом. Именно поэтому идет речь о переговорной "ловушке Кремля" по теме выборов. И об этой ловушке надо заранее предупреждать американских переговорщиков.

В-третьих, существует потенциальный риск в связи с трехэтапным подходом американцев к мирным переговорам (сначала договоренность о прекращении огня, затем выборы в Украине, а на третьем — "более длительное соглашение"). Как это не парадоксально, но Украину вполне устроит просто соглашение о прекращении огня и обмене пленных. А вот Россия хочет заключения "более длительного соглашения", мирного договора, в котором намерена принудить Украину к обязательствам по признанию российского статуса над территориями, которые РФ оккупировала и аннексировала в Украине, к нейтральному статусу и отказу от претензий на вступление в НАТО, к демилитаризации (сокращению ВСУ в несколько раз) и "денацификации". Естественно, Украину такой подход категорически не устраивает. Правда, я сильно сомневаюсь, что Кремль согласится на "перемирие" на время мирных переговоров. За время войны против Украины (с 2014 года) Путин всегда использовал военное давление на переговорный процесс.

На мой взгляд, тема выборов не будет главной на мирных переговорах. И ее не стоит чрезмерно опасаться. Но нельзя ее и игнорировать. Необходимо и до, и во время мирных переговоров нейтрализовать тактические переговорные ловушки со стороны россиян. Ну, а наших американских партнеров надо убедить, что выборы в Украине обязательно состоятся, но только после устойчивого прекращения огня.

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