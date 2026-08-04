"Качели Трампа": почему президент США за несколько дней превратился из друга Украины в ее критика

Почему Трамп снова изменил свое отношение к Украине?

В последнее время Трамп снова начал высказываться по Украине так, что это нам точно не нравится. Во время открытого заседания своего кабинета Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления разрешения Украине на производство ракет-перехватчиков к системам Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожны" в этом вопросе. Президент США повторил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет Patriot.

На фоне ударов по Киеву и гибели жителей столицы это выглядело очень цинично. Еще более циничным было заявление Трампа по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах, которое, по его словам, обеспечивает Соединенным Штатам доступ к украинским недрам и может оказаться выгоднее объема предоставленной американской помощи. Здесь Трамп снова вспомнил о помощи якобы на 300 млрд долларов.

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Прямой язык Трампа: "Мы заключили соглашение… У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любое время. Мы можем взять практически все, что захотим".

Сразу отмечу, что он не может прийти и принять все, что захочет. Соглашение этого не предусматривает. Это очередные фантазии Трампа, по поводу которых не стоит беспокоиться. Но это заявление снова нам подтверждает, что Трамп для нас не настоящий партнер, а хищник, с которым мы должны иметь дело для противодействия другому, более опасному для нас хищнику — Путину.

Тем не менее, что случилось? Почему Трамп снова так резко изменил свое отношение к Украине? Это отношение не стало враждебным, оно стало циничным и непартнерским. Хотя, скорее, речь идет не об отношении к Украине (отношение Трампа к Украине всегда было очень противоречивым), а об изменении риторики. Почему так произошло, мы не знаем точно. Однако думать об этом следует, чтобы минимизировать последствия проблемы и нейтрализовать ее появление на будущее.

Какие возможны версии по поводу очередного кульбита Трампа по отношению к Украине?

Наиболее простая и банальная версия состоит в том, что настроения Трампа периодически изменяются. Это так называемые "качели Трампа". Это проявляется не только в отношении Украины, но и других стран и многих других тем. По моим наблюдениям, по отношению к Украине даже есть определенная цикличность. Фаза определенного четкого и сильного отношения (положительного или очень критического) может длиться от нескольких недель до примерно месяца, затем происходит охлаждение этой эмоции или постепенное ее изменение. И это происходило регулярно, уже несколько раз.

Вторая версия состоит в том, что это переговорная тактика одновременного давления и на Украину, и на Россию. Темой предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot Трамп может давить то на Россию, то на Украину, подталкивая обе страны к определенному компромиссу по завершению войны между ними. Но сейчас какого-то нового мирного плана со стороны США пока нет. И лицензия на "Пэтриоты" не является очень сильным рычагом давления ни на Россию, ни на Украину. Так что эта версия, на мой взгляд, не выглядит наиболее вероятной.

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Третья версия говорит о том, что будто бы что-то могло случиться в Вашингтоне уже после встречи Трампа с Зеленским. Либо сам президент Украины что-то неосторожно сказал, и это стало известно Трампу, или было что-то, что не понравилось Трампу. Но при таких обстоятельствах мы могли бы увидеть и более критическую, даже негативную реакцию Трампа по отношению к Зеленскому или Украине. Поэтому это тоже не самая вероятная версия.

Более вероятно, что вокруг Трампа постоянно происходит политическая борьба по разным вопросам. И сначала Трампа убедили, что нам нужно предоставить лицензию на "Пэтриоты", а затем другие люди начали его убеждать в прямо противоположном. И здесь есть простор для фантазии. Можно поискать и "русский след", а возможно, это очередное проявление типичной позиции трампистов: зачем Украине предоставлять "подарок", пусть они чем-нибудь заплатят за эту лицензию.

По всей вероятности, что-то происходит и вокруг ресурсного соглашения, о котором начал упоминать Трамп. Или недовольны тем, как продвигаются дела с его реализацией, или Трамп и часть его окружения решили, что за ракеты для "Пэтриотов" из нас надо выбить еще больше уступок по ресурсному соглашению.

Наконец, следует учесть, что Кремль в постоянном режиме пытается влиять на Трампа и непосредственно (через неофициальные контакты с ним), и через своих агентов влияния в ближайшем окружении президента США. И это влияние уже неоднократно срабатывало, особенно в прошлом году в истории с так называемым мирным планом Трампа. В какой-то степени это влияние могло сработать и сейчас.

Что делать в сложившейся ситуации? Снова активизировать работу с общественным мнением в США, акцентируя внимание на ужасающих последствиях российских ударов по Киеву и другим городам и регионам Украины. Учитывая приближающиеся промежуточные выборы к Конгрессу США, это может сработать.

Главное — помнить, что позиция Трампа всегда может внезапно измениться. И по этому поводу не стоит паниковать. С Трампом постоянно нужно быть начеку, нельзя расслабляться, работа с Трампом и его администрацией не может прекращаться ни на день.

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