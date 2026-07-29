ПВО, санкции и новые мирные инициативы: что получила Украина после встречи Зеленского и Трампа

Без громких заявлений и совместной пресс-конференции, но с заметными политическими сигналами. Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме эксперты называют одними из самых продуктивных за последнее время: стороны обсудили ПВО, сотрудничество в оборонной сфере, мирные инициативы и санкционное давление на Россию. Что может измениться после этой встречи — разбирался Фокус.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подвёл итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. По словах Буданова, стороны договорились "интенсифицировать переговорный процесс на всех уровнях".

"Вместе с американскими партнёрами мы чётко осознаём необходимость скорейшего и справедливого завершения войны", — говорится в сообщении Буданова.

По итогам встречи Зеленский назвал её "хорошей". Президент Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны подробно обсудили укрепление украинской системы ПВО, возможность передачи лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны между Украиной и США.

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28 июля Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, написала, что специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и бывший старший советник американского президента Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках мирных инициатив. А издание The Hill написало о предстоящем визите Уиткоффа и Кушнера в Киев. По данным издания, этот визит направлен на активизацию усилий США по достижению соглашения о прекращении войны России против Украины.

Стало известно, что законопроект о санкциях против России прошёл первое процедурное голосование в Сенате США, сообщает Axios. Его поддержали 86 сенаторов, 12 выступили против. Законопроект даёт право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, теневого флота России, а также против российских чиновников, олигархов и членов их семей. Это не окончательное решение, это только первый этап.

Пять тем, которые обсуждались в Белом доме

Как ни странно, подробности встречи в Овальном кабинете, которая проходила за закрытыми дверями, пока не стали достоянием общественности, не было и обычной пресс-конференции. Но в целом украинские эксперты оценивают её как самую продуктивную. Хотя от разговоров до дела должно пройти немало времени.

При этом, как отмечает политолог Олег Постернак, на встрече в Вашингтоне завершился разворот Трампа и Белого дома в сторону Украины, который начался на саммите в Эвиане и продолжился на саммите НАТО в Анкаре. Теперь он логично закрепляется в контактах президента Зеленского с Трампом и на встречах с конгрессменами в Вашингтоне.

Как отметил в разговоре с Фокусом политолог, пять тем доминировали во время встречи.

Первая тема, наиболее успешная — антибаллистические перехватчики и кооперация оборонно-промышленных комплексов Украины. Это и встреча с Lockheed Martin, и обсуждение DroneDeal.

Вторая тема — вопросы, связанные с совместным законопроектом Грэма и Блюменталя, его принятие.

Третья тема — возможности для перезагрузки мирного трека и мирного диалога от Джареда Кушнера.

"В ближайшие две недели он приедет в Украину для встреч и обсуждения новых предложений, которые могли бы вдохновить мирный диалог. Пока это всё в теории. Возможно, идеи воздушного перемирия, возможно, морского перемирия", — подчёркивает политолог.

Четвёртая — тема Ирана в контексте того, что Украина атаковала иранское судно. Между Украиной и Ираном произошли дипломатическое обострение и военная кризисная ситуация. Иран угрожал ударить баллистическими ракетами.

"Кстати, то, что мы ударили по иранскому судну, перевозившему боеприпасы, очень положительно оценили в США. Это показало, что Украина — реальный союзник. Пока Европа боится давать военные базы, пока Европа колеблется и игнорирует просьбы Трампа помочь и поддержать США в войне, Украина это делает. Смелый жест, который в Америке очень хорошо оценили. Ценой стало обострение с Ираном. Тем не менее, благодаря министру иностранных дел Украины Сибиге, который канализировал и снял напряжение после вчерашнего контакта с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи", — подчеркнул политолог.

Пятая тема — выбор посла Украины в США. По мнению Постернака, этот вопрос обсуждался, так как в составе делегации был Рустем Умеров — будущий куратор DroneDeal.

"Дальше — практическая реализация договорённостей в Овальном кабинете: визиты Кушнера и Виткоффа в Украину и попытки обновить мирную программу. Далее — кооперация Украины и США в ОПК. И третье — конкретные шаги, связанные с назначением нового посла Украины в США. Я думаю, это произойдёт", — утверждает политолог.

Да, это произойдёт не сразу — для реализации программ и проектов понадобится время. Но в целом это большой прогресс, считает Постернак.

Новые подходы к мирному урегулированию

Визит для нас важен, однако выводы делать рано — как это часто бывает. Главное сейчас — не сама встреча, а то, как ситуация будет развиваться дальше. Но уже очевидный плюс, считает политолог Владимир Фесенко, — нас стали больше уважать благодаря военным успехам в войне с Россией. В то же время не стоит рассчитывать, что США полностью перейдут на нашу сторону — ситуация в этом плане вряд ли кардинально изменится.

В первую очередь, по словам политолога, это касается дальнейшего участия и роли США в переговорах с Россией о завершении войны. Это ключевое. В других вопросах, касающихся стратегического партнёрства с США, по мнению эксперта, оно будет развиваться.

"США не станут таким нашим союзником, как Европа. Не будет безвозмездной помощи, как это было раньше. Здесь ничего не изменится, не стоит жить иллюзиями. США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной — и у Трампа лично есть к нам интерес, и это хорошо. Однако важно понимать: партнёрские отношения, которые были при Байдене, уже изменились. Их больше нет. Но и Зеленский, и украинская дипломатия сумели подстроиться под Трампа, научились с ним работать — и это важный результат, который нам нужно сохранять", — отметил в комментарии Фокусу Фесенко.

Показательно, по словам эксперта, что встреча с Lockheed Martin состоялась, переговоры с Трампом тоже прошли. Интенсивность контактов говорит сама за себя: это уже четвёртая встреча Зеленского в Белом доме за полтора года второго президентства Трампа, а всего за это время состоялось десять встреч. Мало кто в мире может похвастаться таким уровнем общения с Трампом. Уверен, Зеленский входит в тройку мировых лидеров по частоте контактов с американским президентом. И это для нас серьёзный плюс, особенно в нынешних условиях.

"Нынешний визит для меня лично важен тем, как дальше будут действовать американцы на российско-украинском треке: насколько быстро они начнут действовать, что именно они будут делать, какими будут их новые подходы? Пока здесь вопросы остаются. И очень показательным станет визит Уиткоффа и Кушнера не в Украину, а именно в Москву. Важно, какой сейчас будет позиция США по отношению к России, какие будут условия мирных переговоров — новые условия, потому что Рубио заявил о новых условиях. Посмотрим, что это будет. Обращу внимание, что Виткоффа и Кушнера не было на переговорах в Белом доме. Это важная деталь, для меня это такая интересная интрига. Трамп обещал поездку Виткоффа и Кушнера в Украину, но конкретики не было, и это меня немного настораживает: определились ли американцы со своими новыми подходами — вопрос пока открытый", — подчёркивает Фесенко.

Что касается санкционного законопроекта против РФ и Ирана, который Сенат принял в первом чтении, то окончательное голосование в Палате представителей состоится только в сентябре, после каникул. Сам факт принятия — уже важный результат. В целом это позитивный шаг. Но надо понимать, что это не означает, что санкции сразу начнут действовать.

"Мой прогноз: Трамп будет использовать их как страшилку — не как инструмент давления, а как угрозу для России и Ирана. И применять эти санкции он будет только в случае обострения отношений с Ираном или Россией. Стопроцентные санкции против Китая и Индии, думаю, вводить не будет. Давить будет на закупки российской нефти, но, учитывая нынешнюю интенсивность отношений с Китаем, он не будет вводить высокие пошлины против Китая", — считает политолог.

Важна не только встреча в Белом доме — это само собой, но и другие встречи Зеленского в США. В частности, началась работа по лицензиям на ракеты-перехватчики для ПВО. Была встреча с Lockheed Martin.

"Но в целом визит насыщенный, очень содержательный. И я думаю, что он был для нас важен и, в принципе, в основном позитивен", — отметил политолог.

Меньше слов – больше дела

Как считают политологи, нужно подождать официальных заявлений, а особенно того, что скажет сам Трамп. Потому что со стороны Белого дома были лаконичные комментарии. Пресс-конференции после встречи не было, но это, по мнению Фесенко, даже хорошо.

"Во-первых, это показало, что это рабочий визит, без понтов, без пиара. Но главная причина — интенсивность графика Трампа в этот день. Трамп с удовольствием пообщался бы с журналистами, ему это нравится. Но сразу после встречи с Зеленским, которая длилась час пять минут, началась встреча с Нетаньяху, а после этого были похороны Грэма. Всё было расписано по минутам. Я так понимаю, встреча с Зеленским даже немного затянулась, и Трамп спешил. Общение с журналистами заняло бы ещё полчаса — на это не было времени", — отмечает Фесенко.

И по мнению Олега Постернака, то, что отказались от пресс-конференции, даже лучше — меньше прессы, меньше провокационных вопросов и меньше ответов, которые потом можно интерпретировать как кому вздумается.

Фокус вел текстовую трансляцию встречи Зеленского и Трампа. Выяснилось, что они беседовали почти полтора часа — с 16:50 до 17:52: СМИ сообщали, что по плану разговор должен был длиться 30 минут. Встреча проходила в закрытом режиме, но издание The Financial Times узнало, что Зеленскому должны были сделать самое щедрое предложение с целью прекращения войны.