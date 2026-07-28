Конец войны и дипломатия: Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа

Глава офиса президента Кирилл Буданов подвел итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По словам Буданова, стороны договорились "интенсифицировать переговорный процесс на всех уровнях". Каковы результаты встречи в Вашингтоне и обсуждались ли ракеты Patriot, необходимые Украине?

Сообщение Буданова о встрече Зеленского и Трампа появилось в сети в 20:00 28 июля. Помимо информации об активизации переговоров с целью достижения "справедливого мира", глава президентского офиса не привел других подробностей. На данный момент неясно, обсуждались ли вопросы, которых ожидали аналитики. Буданов не сообщил, говорили ли о лицензии на ракеты Patriot, о военной помощи Украине со стороны США, о новых санкциях США против РФ и т. д.

"Вместе с американскими партнерами мы четко осознаем необходимость скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об активизации переговорного процесса на всех уровнях", — говорится в сообщении Буданова.

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Встреча Зеленского и Трампа — Буданов об итогах переговоров 28 июля Фото: Скриншот

Встреча Зеленского и Трампа — подробности

Тем временем президент Зеленский дополнил информацию о встречах в США. Президент написал, что встретился с представителями компании Lockheed Martin, которая производит ракеты Patriot и другое вооружение, используемое ВСУ.

После заявления Буданова о встрече Зеленского и Трампа появилась публикация блогерки Лоры Лумер, которая на днях побывала в Украине. По словам Лумер, во время беседы с главой Белого дома решили, что спецпредставитель Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые отправятся в Киев на переговоры.

Встреча Зеленского и Трампа — Лумер об итогах переговоров 28 июля Фото: Скриншот

Между тем несколькими минутами ранее Зеленский написал о встрече с Трампом. В кратком сообщении президента говорилось, что беседа прошла "хорошо" и что "будут согласованы детали взаимодействия". Указывалось, что состоятся переговоры между представителями США и Украины. В посте Зеленского не упоминались ракеты ПВО Patriot, которые нужны Украине для защиты от российской баллистической ракеты, поэтому неясно, удалось ли каким-либо образом решить этот вопрос.

Фокус вел текстовую трансляцию встречи Зеленского и Трампа. Выяснилось, что они беседовали почти полтора часа — с 16:50 до 17:52: СМИ сообщали, что по плану разговор должен был длиться 30 минут. Встреча проходила в закрытом режиме, но издание The Financial Times узнало, что Зеленскому должны были сделать самое щедрое предложение с целью прекращения войны.

Западные аналитики рассказали, какие четыре вопроса могли обсуждаться во время встречи Зеленского и Трампа. Ожидалось, что речь пойдет о ракетах Patriot, предоставлении военной помощи, ужесточении санкций против РФ и взаимодействии с целью сдерживания Ирана.

Напоминаем, что после встречи Зеленского и Трампа в США стало известно о звонке и.о. главы МИД Андрея Сибиги, который позвонил в Иран в связи с эскалацией напряженности и угрозами, прозвучавшими из Тегерана.