Сибига впервые позвонил главе МИД Ирана: "Откровенный разговор"

И.о. главы Министерства иностранных дел Украины провел беседу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Речь шла о безопасности, защите государства и кораблях. Беседа состоялась на фоне угроз Тегерана нанести по Украине ракетный удар в связи с обстрелом кораблей в Каспийском море. Что сказал Сибига своему иранскому коллеге?

Информация о беседе Сибиги с главой МИД Ирана вечером 28 июля появилась в аккаунте X украинского дипломата. Дипломат кратко рассказал, о чем говорил с Аракчи. Выяснилось, что речь шла о дипломатическом решении проблем без эскалации. При этом Сибига подчеркнул, что речь идет о защите Украины от российской агрессии и что за пострадавший корабль и погибшего иранца несет ответственность Россия.

Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены на то, чтобы остановить действия РФ, и на самом деле не было цели атаковать гражданское судно. Также глава МИД Украины отметил, что "Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности" и что "война РФ против Украины является незаконной, и она должна закончиться".

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"Я позвонил министру иностранных дел Ирана, чтобы откровенно поговорить. Дипломатия заключается в прямом диалоге, даже когда это сложно. Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации", — написал Сибига.

Удар по Каспию — Сибига о звонке Аббасу Аракчи 28 июля Фото: Скриншот

В аккаунте X Аббаса Аракчи пока нет комментариев по поводу звонка Сибиги, связанного с ударом в Каспийском море. Последнее его сообщение — пост от 26 июля, в котором содержатся угрозы и оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обещание "ответить" и упоминания о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Удар по Каспию — заявление Аббаса Аракчи от 26 июля Фото: Скриншот

Удар по Каспию — подробности

Фокус сообщил об ударе по Каспию, который произошел в ночь на 25 июля. Президент Зеленский опубликовал информацию о последних учениях Сил обороны. Среди прочего указывалось, что удалось поразить цели в Каспийском море: речь шла о грузовом судне Port Olya 2 и сухогрузе Begey, уточнили в СБУ. При этом удар был нанесен на расстоянии 1200 км от Украины. Украинские спецслужбы подчеркнули, что корабли находились под санкциями, поскольку перевозили военные грузы между РФ и Ираном.

Через пол дня СМИ опубликовали заявление правительства Ирана об ударе по Каспию. Тегеран заявил, что произошел "акт агрессии" и что СБУ нанесла удар по обычному торговому судну. Кроме того, иранцы заверили, что "привлекут" Украину к ответственности за "преступный и провокационный акт".

Между тем СБУ и ранее поражала цели в Каспийском море. В частности, в марте 2026 года стало известно об ударе по ракетному катеру "Каракурт", который дислоцировался в порту Каспийска в Дагестане. В августе 2025 года был нанесен удар по барже "Порт Оля 4" в Каспии, которая везла компоненты для "Шахедов".

Напоминаем, что в мае 2026 года под атакой дронов СБУ оказался носитель крылатых ракет "Калибр" в Каспийском море.