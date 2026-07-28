Сибіга вперше зателефонував главі МЗС Ірану: "Відверта розмова"

В.о. глави Міністерства закордонних справ України поспілкувався з главою МЗС Ірану Аббасу Аракчі. Говорили про безпеку, захист держави та кораблі. Розмова відбулась на тлі погроз Тегерану вдарити по Україні балістикою на тлі влучання по кораблях у Каспійському морі. Що сказав Сибіга іранському колезі?

Інформація про розмову Сибіги з главою МЗС Ірану увечері 28 липня з'явилась в акаунті X українського дипломата. Дипломат коротко переповів, про що говорив з Аракчі. З'ясувалось, що ішлося про дипломатичне розв'язання проблем без ескалації. При цьому Сибіга наголосив, що ідеться про захист України від російської агресії й що за постраждалий корабель та загиблого іранця несе відповідальність Росія.

Сибіга наголосив, що усі дії України спрямовані на зупинку дій РФ і насправді не було мети атакувати цивільне судно. Також глава МЗС України зауважив, що "Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність" і що "війна РФ проти України є незаконною, і вона повинна закінчитися".

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"Я зателефонував міністру закордонних справ Ірану для відвертої розмови. Дипломатія полягає у прямому діалозі, навіть коли це важко. Я наголосив, що наша мета — уникнути непотрібної ескалації", — написав Сибіга.

Удар по Каспію — Сибіга про дзвінок Аббасу Аракчі 28 липня Фото: Скриншот

У акаунті X Аббаса Аракчі поки немає коментарів щодо дзвінка Сибіги, пов'язаного з ударом у Каспійському морі. Останній його допис — повідомлення за 26 липня, у якому є погрози та образи для президента України Володимира Зеленського, обіцянка "відповісти" і тези про розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Удар по Каспію — заява Аббаса Аракчі 26 липня Фото: Скриншот

Удар по Каспію — деталі

Фокус писав про удар по Каспію, який стався в ніч на 25 липня. Президент Зеленський опублікував інформацію про останні відпрацювання Сил оборони. Серед іншого, вказувалось, що вдалось дістати цілі у Каспійському морі: ішлося про вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey, уточнили в СБУ, При цьому удар завдали на відстані 1200 км від України. Українські спецслужби наголосили, що кораблі перебували під санкціями, оскільки перевозили військові вантажі між РФ та Іраном.

Через пів доби медіа опублікували заяву уряду Ірану про удар по Каспію. Тегеран заявив, що стався "акт агресії" і СБУ вдарили по звичайному торговельному судну. Крім того, іранці запевнили, що "притягнуть" Україну до відповідальності за "злочинний і провокаційний акт".

Тим часом СБУ і раніше дістало цілі у Каспійському морі. Зокрема, у березні 2026 року стало відомо про удар по ракетному катеру "Каракурт", який дислокувався у порті Каспійська в Дагестані. У серпні 2025 року влучили по баржі "Порт Оля 4" у Каспії, яка везла компоненти для "Шахедів".

Нагадуємо, у травні 2026 року під атакою дронів СБУ опинився носій крилатих ракет "Калібр" у Каспійському морі.