Росіяни показали фото потопленої баржі Оля-4, яка везла компоненти "Шахедів"
Внаслідок атаки 14 безпілотників потонув російський корабель "Порт Оля 4", який привіз у Російську Федерацію вантаж компонентів для дронів-камікадзе "Шахед".
Російський суховантаж "Порт Оля 4" отримав серйозні пошкодження, ідеться у повідомленні російського Telegram-каналу НЕЗЫГАРЬ. Джерела запевняються, що морський порт на Каспійському морі постраждав від атаки десятків безпілотників. При цьому натякають, що до інциденту може бути причетним Азербайджан.
РосЗМІ заявило, що корабель належав російському підприємцю Джамалдіну Пашаєву. Згідно з даними росіян, по порту на Каспії в Астраханський області начебто вдарило 14 дронів, при чому вони летіли з боку Азербайджану. Засоби ППО ЗС РФ, як запевняють, збили десяток дронів, але частина все ж влучила в ціль. У каналі окремо наголосили, що "офіційні структури інформацію не коментують".
Тим часом у Telegram-каналі OSINTерів Кіберборошно відшукали фото суховантажу "Порт Оля 4" до подій 15 серпня та після. Аналітики помітили дві характерні точки на бортах і запевнили, що, схоже, ідеться саме про нього. Втім, не ясно, зображення реальне чи фотомонтаж.
