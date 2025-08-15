Україна зменшила ВВП РФ на $74 млрд: як далеко били та яким цілям дісталось найбільше, — Генштаб

Протягом семи місяців 2025 року далекобійні удари Сил оборони України зменшили рівень виробництва Російської Федерації на 74 млрд дол. Найбільше від повітряних атак постраждала нафтова галузь. Майже половина глибинних ударів — на відстань приблизно 1 тис. км.

Завдяки зусиллям Сил оборони ВВП РФ зменшився на 4%, тобто на 74,1 млрд дол., повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram-каналі. Якщо темпи ударів збережуться, то до кінця року росіяни можуть втратити майже 10% товарів та послуг, які виробляються в країні.

Проміжні підсумки ударів по РФ з'явились у сторінках Генштабу ЗСУ зранку 15 серпня — у день, коли президент США Дональд Трамп намагатиметься переконати президента РФ Володимира Путіна припинити війну. Українське командування деталізувало звіт та показало, яким військовим цілям росіян дісталось найбільше та на яку відстань б'є зброя Сил оборони.

Які цілі глибинних ударів Сил оборони України. З'ясувалось, що майже 80% цілей повітряних атак — це нафтова галузь РФ. На інфографіці Генштабу ЗСУ бачимо, що ідеться про російські НПЗ (42%) та сховища (37%). Решта уражених цілей — інфраструктурні об'єкти, які допомагають росіянам продавати паливо та заробляти гроші на війну: нафтоперекачувальні станції (10%) та нафтові термінали (7%). Дані командування показують, що втрата 4% відбулась лише завдяки зусиллям України.

Удари по РФ — типи уражених об'єктів станом на серпень 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

На яку відстань діставали засоби ураження України. Інфографіка командування показала, що переважна більшість ударів Сил оборони спрямовані на цілі на відстані від 500 до 1 000 км (39%). Ще майже стільки ж — об'єкти, на відстані до 500 км. Бачимо, що майже 10% повітряних атак України відбулись на відстань понад 1 000 км. Генштаб не уточнив, які саме власні засоби ураження використала Україна.

Удари по РФ — глибина ураження станом на серпень 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо орієнтуватись на дані Генштабу про те, що 4% ВВП РФ це 74,11 млрд дол., то повний ВВП РФ на 2025 рік, умовно за оцінками України, на рівні 1,8 трлн дол. Тим часом Світовий банк повідомив, що цей показник для російської економіки — 2,2 млрд дол. на 2024 рік, та прогнозувалось навіть зростання на 1,6% у 2025 році.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, 14 серпня Фокус писав про удар по Волгоградському НПЗ РФ, розташованому за 300 км від українського кордону. На фото та відео з місця подій росіяни показали спалахи у напрямку підприємства, а карта пожеж FIRMS NASA підтвердила наявність областей з високою температурою. Тоді ж з'явилась інфографіка з підсумками атак на НПЗ, які відбулись протягом перших двох тижнів серпня 2025 року. З'ясувалось, що підпалили цілі на п'яти НПЗ, які сумарно дають п'яту частину потужностей нафтопереробки РФ.

Нагадуємо, 15 серпня відбувся новий удар по РФ: загорівся Сизранський нафтопереробний завод.