Горит один из крупнейших НПЗ системы "Роснефти": дроны массированно атаковали российскую Сызрань (видео)

Ночью 15 августа дроны массированно атаковали Самарскую область России, где под ударом в частности оказался город Сызрань. Там в результате атаки поднялись пожары на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших в системе компании "Роснефть".

Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области России, а также частично центральные регионы страны. Об атаке беспилотников и роли Сызранского нефтеперерабатывающего завода рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Также об обстреле Сызранского НПЗ сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

"Сызрань, Самарская область, "прилет" по Самарскому НПЗ", — говорится в сообщении.

В сети также обнародовали кадры последствий атаки. На них видно, как над городом поднимаются пожары на нескольких локациях.

Атакованный Сызранский НПЗ: какую роль играет предприятие в нефтеперерабатывающей промышленности РФ

Петр Андрющенко объяснил, чем важен Сызранский НПЗ в Самарской области для нефтеперерабатывающей промышленности и экономики России.

НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы РФ;

Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты;

Производит широкий спектр — бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, а также является критически важным для регионального агросектора и местного бизнеса;

Поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Чиновник считает, что остановка или повреждение Сызранского НПЗ может вызвать серьезный топливный дефицит в регионе, из-за чего россиянам придется перебрасывать продукцию с других нефтеперерабатывающих заводов.

В целом, как отметил Петр Андрющенко, это третья атака дронов по Сызранскому НПЗ в период 2024-2025 годов.

Официального подтверждения поражения Сызранского НПЗ на момент публикации не поступало. Другие последствия атаки дронов устанавливаются.

Напомним, вечером 14 августа дроны массированно атаковали Енакиево в Донецкой области: в результате обстрела поднялся пожар и произошла детонация.

Также ночью 14 августа дроны и ракеты атаковали Крым: взрывы прогремели в районе Севастополя и аэродрома "Саки".