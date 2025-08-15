Горить один з найбільших НПЗ системи "Роснефти": дрони масовано атакували російську Сизрань (відео)
Уночі 15 серпня дрони масовано атакували Самарську область Росії, де під ударом зокрема опинилося місто Сизрань. Там внаслідок атаки здійнялися пожежі на території нафтопереробному заводу, що вважається одним із найбільших у системі компанії "Роснефть".
Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області Росії, а також частково центральні регіони країни. Про атаку безпілотників та роль Сизранського нафтопереробного заводу розповів голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Також про обстріл Сизранського НПЗ повідомив моніторинговий канал Exilenova+.
"Сизрань, Самарська область, "приліт" по Самарському НПЗ", — йдеться у повідомленні.
У мережі також оприлюднили кадри наслідків атаки. На них видно, як над містом здіймаються пожежі на кількох локаціях.
Атакований Сизранський НПЗ: яку роль відіграє підприємство у нафтопереробній промисловості РФ
Петро Андрющенко пояснив, чим важливий Сизранський НПЗ у Самарській області для нафтопереробної промисловості та економіки Росії.
- НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони РФ;
- Має вихід на залізничні й річкові маршрути;
- Виробляє широкий спектр — бензин, дизель, авіагас, мазут, бітум, а також є критично важливим для регіонального агросектору та місцевого бізнесу;
- Постачає паливо на аеродроми та військові частини в Центральному та Південному округах РФ.
Посадовець вважає, що зупинення або пошкодження Сизранського НПЗ може спричинити серйозний паливний дефіцит у регіоні, через що росіянам доведеться перекидати продукцію з інших нафтопереробних заводів.
Загалом, як зазначив Петро Андрющенко, це третя атака дронів по Сизранському НПЗ у період 2024-2025 років.
Офіційного підтвердження ураження Сизранського НПЗ на момент публікації не надходило. Інші наслідки атаки дронів встановлюються.
Нагадаємо, увечері 14 серпня дрони масовано атакували Єнакієве у Донецькій області: внаслідок обстрілу здійнялася пожежа і відбулася детонація.
Також уночі 14 серпня дрони та ракети атакували Крим: вибухи пролунали у районі Севастополя та аеродрому "Саки".