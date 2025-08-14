Вибухи в районі аеродрому і Севастополя: у мережі повідомили про ракетно-дронову атаку по Криму (відео)

Увечері 13 серпня та після опівночі у тимчасово окупованому Криму було неспокійно: моніторингові канали повідомили про наліт безпілотників, а російські воєнні пабліки попереджали про загрозу застосування ракет типу "Нептун".

Під час нічної атаки вибухи пролунали зокрема у районі аеродрому "Саки", а також біля міста Севастополь. Фокус зібрав інформацію про обстріл.

Повітряну тривогу у тимчасово окупованому Криму було оголошено близько 21:30 години. Місцеві канали попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Євпаторії, Сак та Новофедорівки.

Близько 22:25 години Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про звук прольоту ракети над містом, що рухалася з півдня курсом на північ.

Невдовзі вибухи пролунали у районі місцевого аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Там місцеві чули щонайменше три гучних вибухи.

Скриншот | повідомлення про вибухи в районі аеродрому Саки

Також близько 22:30 у тимчасово окупованому Криму попередили про ракетну небезпеку. Росіяни зокрема згадували про загрозу через ракети "Нептун".

Атака на півострів продовжилася також після опівночі. Близько 00:40 години прогриміли вибухи у районі Андріївки, розташованої неподалік від Севастополя. У мережі також показали кадри з місця подій, на яких чутно вибухи.

Інформації про наслідки чи влучання внаслідок нічної атаки на Крим на момент публікації не надходило.

Повітряну тривогу уночі з 13 на 14 серпня росіяни також оголосили у Волгоградській області РФ. Там місцева влада ввела обмеження на роботу місцевого аеропорту у Волгограді.

Нагадаємо, 13 серпня Василь Малюк в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" розповів про деталі успішних атак по Кримському мосту, які відбувалися упродовж 2022-2025 років.

Також 13 серпня OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" повідомили, що Сили оборони уразили РЛС "Подлет" в окупованому Криму та показали супутникові знімки наслідків.