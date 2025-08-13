Росіяни підсунули макет: Сили оборони уразили РЛС "Подлет" в Криму, є супутникові знімки

Атака на російську радіолокаційну станцію в окупованому Криму відбувалася у два етапи. Перший етап був неуспішним, другий свідчить про те, що станція таки зазнала ураження.

В окупованому Криму в районі аеродрому Новофедорівка в Саках Сили оборони уразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" росіян. Радіолокаційна станція тривалий час прикривала летовище від низьколітних цілей, як-от безпілотники чи крилаті ракети. Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно".

У дописі, який з'явився вдень 13 серпня, аналітики зазначили, що до атаки росіяни намагалися захистити РЛС, встановивши поруч макет. Втім, на думку експертів, він виявився "недолугим" оскільки на будь-яких знімках, окрім Sentinel, його можна без проблем відрізнити від справжньої РЛС.

Макет РЛС, який встановлювали окупанти

Аналітики проаналізували останні знімки й дійшли до висновку, що українська сторона атакувала РЛС "Подлет" двічі.

Перша атака відбулась 25-26 липня, оскільки у вказаному районі зафіксували горіння у тому місці, де безпосередньо розташовувалася РЛС. Після цього станцію перемістили, тому аналітики припустили, що атака була невдалою, або вона отримала незначні пошкодження.

Місце розташування РЛС та місце горіння

Далі у проміжку часу між 9 і 10 серпня було зафіксовано горіння у значно меншій зоні — у місці, куди РЛС перемістили після попередньої атаки.

"Моніторингові канали знову повідомляли про атаки в цій зоні. Цього разу РЛС залишила свою зону чергування, що, ймовірно, свідчить про успішне ураження", — зазначають OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно".

Зауважується, що ураження цієї РЛС значно ускладнює виявлення та знищення БпЛА у районі аеродрому Новофедорівка, де розташована велика кількість літаків та інших важливих цілей. Також аналітики чекають на відеопідтвердження ураження РЛС та аеродрому від підрозділу ГУР "Примари" найближчим часом.

Вибухи в Криму — атаки на аеродром в Саках

Нагадаємо, що 4 серпня безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки". В результаті повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24 та авіаційне обладнання.

Підтвердити ураження російських літаків у Саках на нових знімках аналітики не змогли, оскільки окупанти вже встигли прибрати все, що після них залишилося.

10 серпня у Криму ССО уразили радіолокаційну станцію ТРЛК-10 "Скала-М" в районі аеродрому Саки.