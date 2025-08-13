Дрони СБУ вдарили по літаках РФ у Саках: що показали нові супутникові знімки (фото)

Підтвердити ураження російських літаків у Саках на нових знімках аналітики не змогли, оскільки окупанти вже встигли прибрати все, що після них залишилося.

У ніч проти 4 липня дрони СБУ атакували аеродром РФ поблизу міста Саки. Був уражений склад з БК і ворожі літаки. Що показують нові супутникові знімки, проінформував OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Уражений склад авіаційного озброєння аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. На жаль, підтвердити ураження літаків вже неможливо, пройшло занадто багато часу та на стоянках вже нічого немає", — написав аналітик.

В підтвердження своїх слів він надав супутниковий знімок, який показує, що була атака, але що саме було знищено і пошкоджено визначити не можна.

Наслідки атаки на аеродром Саки в Криму

Раніше Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ викладав супутникові знімки низької просторової роздільної здатності аеродрому "Саки" саме після атаки дронів СБУ 6 серпня. Тоді спецслужби України повідомили, що один Су-30СМ знищили, один Су-30СМ пошкодили, та ще три Су-24М уразили. Також підірвали склад авіаційного озброєння, ідеться у дописі.

"З огляду на супутникові знімки можу підтвердити ураження стоянки Су-30СМ, там де трохи погоріла трава, а також детонацію на складі авіаозброєння. Загалом через погану якість знімку можна лише припустити ще шість місць ураження, три з яких — ураження авіаційних ангарів. Тож треба очікувати знімки більшої якості", — написав Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Він додав, що, на його думку, деякі борти було пошкоджено, і скоріш за все один навіть знищено, як і заявляє СБУ.

Вибухи у Криму — деталі атак на військові об'єкти РФ

Внаслідок нальоту українських БпЛА на військовий аеродром в Приморсько-Ахтарську в Росії, звідки окупанти запускають "Шахеди" для ударів по території України, уражено три будівлі, де росіяни зберігали ударні дрони-камікадзе.

26 липня ГУР Міноборони України повідомило про спецоперацію на території авіабази "Армавір" у Краснодарському краї. Там агент українських спецслужб підпалив літак Су-27УБ, на якому навчали пілотів ЗС РФ.

21 липня Ростовська область Росії опинилася під масованою атакою дронів: під удар потрапило зокрема місто Міллерово, де розташований військовий аеродром, звідки росіяни часто запускають "Шахеди" по Україні.

10 серпня у Криму ССО уразили радіолокаційну станцію ТРЛК-10 "Скала-М". Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.