Російське місто Міллерово, де діє військовий аеродром, під масованою атакою БпЛА (відео)

Увечері 21 липня Ростовська область Росії опинилася під масованою атакою дронів: під удар потрапило зокрема місто Міллерово, де розташований військовий аеродром, звідки росіяни часто запускають "Шахеди" по Україні.

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Місцеві чули щонайменше 10 потужних вибухів, і при цьому атака на Міллерово продовжується. Про масований обстріл міста розповіли місцеві Telegram-канали.

Повітряну тривогу у Ростовській області було оголошено близько 21:00 години через загрозу ударних БпЛА. Близько 21:30 години російські пабліки повідомили, що у Міллерово прогриміло понад 10 вибухів.

"Міллерово відбивається від українських безпілотників. Пролунало понад 10 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Також росіяни поскаржилися, що на тлі дронової атаки у них вимкнули інтернет.

У мережі також показали кадри обстрілу Міллерово. На відеороликах чутно звуки роботи ППО та видно яскравий спалах над містом.

Упродовж наступної години масована атака на Міллерово продовжувалася. Активно працювала протиповітряна оборона, місцеві скаржилися на звуки вибухів.

Невдовзі росЗМІ повідомили, що всього над Ростовською областю з 16:00 до 22:00 години нібито було збито 12 українських безпілотників. Однак атака на цьому не завершилася.

Про наслідки атаки БпЛА по Міллерово місцева влада на момент публікації не розголошувала.

Військовий аеродром "Міллерово": що відомо про об'єкт

Аеродром "Міллерово" — це стратегічний аеродром, який слугує базою для фронтової авіації. Він виконує завдання з підтримки російської піхоти, яка діє на східному та південному напрямках в Україні.

Аеродром розташований не у самому місті, а приблизно за 5 кілометрів на північний захід від нього. Звідти ЗС РФ регулярно запускають по українській території ударні БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, уночі 21 липня дрони також масовано атакували Ростовську область: під ударом зокрема опинилася залізнична інфраструктура, у Каменоломнях здійнялася пожежа на великому залізничному вузлі.

Також уночі 19 липня БпЛА масовано атакували окуповані регіони та Московську область, у низці російських аеропортів було введено план "Килим".