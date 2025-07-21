Росію масовано атакують БпЛА: у Ростовській області палає залізнична інфраструктура (відео)

Уночі 21 липня Росію масовано атакують безпілотники: під ударом зокрема опинилася Ростовська та Московська області, там прогриміли потужні вибухи. У Каменоломнях Ростовської області дрони атакували залізничну інфраструктуру.

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Також у Ростовській області під ударом опинилася низка населених пунктів — Новошахтинськ, Шахти та Новочеркаськ. Про масовану атаку повідомили у соцмережах.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Слюсар підтвердив масовану атаку на регіон.

"Військові відбивають повітряну атаку ворога на Ростовську область. На цей момент БпЛА знищено у Новошахтинську, Шахтах та Новочеркаську", — зазначив посадовець.

За його словами, пожежа на об'єкті залізничної інфраструктури здійнялася внаслідок падіння уламків БпЛА, а не прямого влучання дронів. Там нібито палає покрівля будівель залізничного вокзалу.

У мережі також поширили кадри масованої атаки по Ростовській області.

Варто зазначити, що залізнична станція у Каменоломнях Ростовської області — це велика вузлова станція на південному ходу. ЗС РФ активно використовують залізницю для перекидання зброї та особового складу на фронт.

Також росіяни стверджують, що у Каменоломнях Ростовської області було нібито атаковано квітковий магазин. Інформації про постраждалих не надходило.

Окрім того, дрони цієї ночі атакують Московську область. Московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський" обмежили свою діяльність, повідомили у "Росгвардії".

На Москву, за даними міського голови Сергія Собяніна, летіло щонайменше 4 БпЛА: їх нібито російська ППО збила на підльоті до міста.

Наслідки нічної атаки БпЛА по Росії уточнюються.

Нагадаємо, увечері 19 липня та уночі 20 липня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні: вибухи пролунали у кількох областях.

Також 20 липня ЗС РФ масовано атакували Запоріжжя із застосуванням дронів, балістичного озброєння та реактивної артилерії.