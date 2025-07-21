Россию массированно атакуют БпЛА: в Ростовской области пылает железнодорожная инфраструктура (видео)

Ночью 21 июля Россию массированно атакуют беспилотники: под ударом в частности оказалась Ростовская и Московская области, там прогремели мощные взрывы. В Каменоломнях Ростовской области дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру.

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Также в Ростовской области под ударом оказался ряд населенных пунктов — Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск. О массированной атаке сообщили в соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Слюсарь подтвердил массированную атаку на регион.

"Военные отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент БпЛА уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске", — отметил чиновник.

По его словам, пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры поднялся в результате падения обломков БпЛА, а не прямого попадания дронов. Там якобы пылает кровля зданий железнодорожного вокзала.

В сети также распространили кадры массированной атаки по Ростовской области.

Стоит отметить, что железнодорожная станция в Каменоломнях Ростовской области — это большая узловая станция на южном ходу. ВС РФ активно используют железную дорогу для переброски оружия и личного состава на фронт.

Также россияне утверждают, что в Каменоломнях Ростовской области был якобы атакован цветочный магазин. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, дроны этой ночью атакуют Московскую область. Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" ограничили свою деятельность, сообщили в "Росгвардии".

На Москву, по данным городского головы Сергея Собянина, летело по меньшей мере 4 БпЛА: их якобы российская ПВО сбила на подлете к городу.

Последствия ночной атаки БпЛА по России уточняются.

Напомним, вечером 19 июля и ночью 20 июля ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине: взрывы прогремели в нескольких областях.

Также 20 июля ВС РФ массированно атаковали Запорожье с применением дронов, баллистического вооружения и реактивной артиллерии.