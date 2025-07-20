Украину с разных направлений атакуют "Шахеды": где угроза ударов (карта)

Вечером 20 июля россияне массированно запустили "Шахеды" по территории Украины. Вражеские БпЛА заходят в воздушное пространство с восточного, южного и северо-восточного направлений. Взрывы прогремели в частности в Днепропетровской и Киевской областях.

Related video

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал актуальную информацию о ночной атаке россиян.

Атака по Украине 20 июля началась около 21:00 часов: Воздушные силы предупредили о движении нескольких первых групп ударных БпЛА, которые заходили с юга на Запорожскую и с севера на Сумскую области.

Часть ударных БпЛА добралась до Днепропетровской области: в соцсетях сообщили о взрывах, прогремевших в городе Павлоград.

Мониторинговые каналы отметили, что по состоянию на 23:18 часов в воздушном пространстве Украины фиксировали около 100 ударных БпЛА.

monitor | движение "Шахедов" над Украиной

Председатель КГВА Тимур Ткаченко предупредил об угрозе "Шахедов" для столицы. Вскоре в пригороде прогремели взрывы.

По состоянию на 23:30 часов, по информации Воздушных сил Украины, дроны двигались через Харьковскую, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Запорожскую и Николаевскую области.

Скриншот | предупреждения ПС о движении "Шахедов"

Новость дополняется...

Напомним, ночью 20 июля ВС РФ в течение нескольких часов атаковали Запорожье: в результате обстрела в городе пострадали предприятие и жилые дома.

Также 20 июля "Украинская правда" сообщила, что немецкий генерал предупредил об угрозе запуска 2000 "Шахедов" одновременно со стороны РФ для атак по Украине.