Будет 2000 дронов одновременно: РФ расширяет мощности для массированных атак БпЛА по Украине, — немецкий генерал

Россия планирует запускать по территории Украины еще больше ударных БпЛА: и эта цифра вдвое больше, чем прогнозируемая 1000 единиц в рамках одной атаки. Об этом объявил глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Related video

Такое количество ударных БпЛА создаст новые серьезные вызовы для противовоздушной обороны Украины. Об этом Фройдинг заявил в субботу, 19 июля, в подкасте бундесвера Nachgefragt, цитирует "Украинская правда".

Немецкий генерал рассказал, что Кремль существенно расширяет производственные мощности для массированных атак по Украине.

Также Фройдинг заявил, что сейчас Китай полностью сосредоточился на поставках комплектующих частей к БпЛА в Россию. Зато Китай полностью остановил поставки этих частей Украине.

При этом немецкий генерал видит несколько различных путей решения этой угрозы:

разработка "разумных мер противодействия" с исключением применения системы ПВО Patriot для уничтожения "Шахедов", поскольку стоимость одной такой ракеты составляет более 5 миллионов евро;

обеспечение Украины недорогими средствами борьбы с "Шахедами", которые позволят эффективно действовать во время массированных атак и будут стоить в пределах 2-4 тысяч евро;

удары по глубокому российскому тылу, в частности военным авиабазам и оборонным производствам.

Массированные атаки "Шахедами": что говорят в Украине

Украинский общественный деятель, волонтер, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская еще в мае 2025 года заявила, что россияне вскоре смогут запускать 1000+ дронов в сутки. По ее словам, это возможно благодаря тому, что РФ опережает Украину в технологиях.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦИЯ" в июне заявлял, что украинцам нужно становиться "ПВОшниками". При этом эксперт отмечал, что РФ планирует изготавливать до 1000 "Шахедов" в сутки.

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале июля отвергал такие прогнозы. По его словам, РФ ежедневно не сможет запускать более 500 БПЛА по Украине.