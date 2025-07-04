"Мадяр" прогнозирует атаки 1000 "Шахедов" в день: Буданов с ним не согласен

Украинские города в будущем будут атаковать свыше тысячи беспилотников "Шахед", на что указывают разведданные. Некоторые военные уверены, что при таком раскладе от Украины просто "ничего не останется". С подобным прогнозом не согласен начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

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Враг наращивает производство дешевого, но в то же время всюду достижимого "Шахеда" и все варианты его модернизации оперативно предвидеть невозможно. Такую перспективу изложил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить разум следует. Немедленно и всем, кто в теме", — предупредил он.

С оценкой "Мадяра" согласился и неофициальный канал ВСУ в Telegram.

"По сути, мы видим, что кац***ы значительно нарастили производство "Шахедов" и подобных им дронов. За последние полгода действительно "значительно". Дальше они будут только наращивать производство", — указали военные.

Украина начала реагировать на это производством дронов-перехватчиков. Специалисты также советуют бить по "первопричинам": заводам, где делают БПЛА типа "Шахед" и складам, где их хранят.

Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко считает, что если россияне получат возможность запускать тысячу дронов в сутки, от Украины "ничего не останется" даже без применения ракет.

"Это дешевле и проще… У них на годы есть план по развитию дроновой отрасли. Прежде всего с целью полного доминирования в воздухе. То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни", — объяснил он.

Таким образом оккупанты могут заставить украинцев сдаться, или "откатиться куда-то на запад".

Максимум — 500 "Шахедов" за день: прогнозы Кирилла Буданова

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сомневается в озвученных выше прогнозах. По его оценкам, каждый день ВС РФ не смогут запустить более 500 дронов.

"Каждый день нереально это делать. Периодически будут делать. К сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином пуске", — заявлял он.

Напомним, в РФ производство ударных дронов увеличилось в 5,5 раз по сравнению с 2024 годом. Оккупанты также меняют тактику ударов БПЛА.

Китай помогает России производить беспилотники: в дроне типа "Шахед-136" ("Герань-2") нашли китайские компоненты.